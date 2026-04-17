Dự án quảng trường gần 200 tỷ đồng ở Huế trễ hẹn về đích

Dự án Quảng trường Văn hóa thể thao TP. Huế (phường Vỹ Dạ) với tổng mức đầu tư 196 tỷ đồng đang được triển khai thi công khẩn trương, song đã chậm tiến độ và không thể hoàn thành vào dịp lễ 30/4 như kế hoạch ban đầu.

Ông Hoàng Việt Cường - Chánh Văn phòng UBND TP. Huế xác nhận, công trình bị chậm tiến độ, chưa thể đưa vào sử dụng đúng dịp lễ lớn sắp tới.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực thi công trong khuôn viên Trung tâm Thể thao TP. Huế, nhiều hạng mục thuộc phần cải tạo, mở rộng nhà thi đấu vẫn còn dang dở. Các khu vực tiếp giáp đường Lý Tự Trọng và Bùi San còn ngổn ngang vật liệu, một số vị trí chưa được triển khai đồng bộ.

Dự án Quảng trường Văn hóa thể thao TP. Huế được UBND TP. Huế phê duyệt từ năm 2023, triển khai trong giai đoạn 2024–2026, gồm hai hạng mục chính là xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên ngoài và cải tạo nhà thi đấu bên trong. Đây là công trình trọng điểm nhằm nâng cấp hạ tầng văn hóa - thể thao, góp phần hoàn thiện không gian đô thị TP. Huế.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP. Huế, đến cuối năm 2025, phần hạ tầng kỹ thuật dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hiện nay, các đơn vị đang tập trung nhân lực để hoàn thiện hạng mục cải tạo nhà thi đấu – phần việc quan trọng nhất của dự án.

Hạng mục mở rộng, nâng cấp trung tâm thi đấu thể thao thuộc dự án Quảng trường Văn hóa thể thao TP. Huế vẫn còn ngổn ngang.

Mỗi ngày, nhà thầu huy động khoảng 100 công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị tổ chức thi công liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ. Sau khi hoàn thành, nhà thi đấu sẽ được mở rộng diện tích từ gần 12.000m² lên hơn 19.500m², trở thành công trình đa năng phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao quy mô lớn.

Do gặp một số khó khăn khách quan và phát sinh điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã đề xuất gia hạn tiến độ hoàn thành đến ngày 30/5/2026.

Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để bù tiến độ, sớm hoàn thiện công trình.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần chỉnh trang khu vực nhà thi đấu Bà Triệu, tạo điểm nhấn mới cho không gian đô thị và nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa - thể thao phục vụ người dân TP. Huế.