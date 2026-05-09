Đào bể bơi bất ngờ phát hiện kho báu bằng vàng trị giá 21 tỷ đồng trong sân

Vụ việc xảy ra ở ngoại ô bên ngoài thành phố Lyon tại sân sau một ngôi nhà. Chủ nhà (giấu tên) chỉ vừa mua căn nhà được hơn một năm. Số vàng ông tìm thấy bao gồm 5 thỏi vàng và nhiều đồng xu vàng, tất cả được cất trong các túi nhựa.

kho báu bằng vàng trị giá 21 tỷ đồng gồm 5 thỏi vàng, nhiều tiền xu. Ảnh minh họa: Getty

Sau khi phát hiện số vàng trên, chủ nhà đã giao nộp "kho báu" cho chính quyền thị trấn Neuville-sur-Saone. Chính quyền sau đó liên hệ với Cơ quan Quản lý Văn hóa Khu vực để xác định liệu số vàng này có giá trị khảo cổ hay không. Trong trường hợp đây là tiền cổ, có giá trị lịch sử, nhà nước Pháp có thể tuyên bố quyền sở hữu đối với kho báu.

Tuy nhiên, trường hợp phát hiện kho báu không có giá trị khảo cổ, người tìm thấy sẽ được quyền sở hữu. Bộ luật dân sự của Pháp - có từ thế kỷ 19 - định nghĩa kho báu là “bất kỳ vật gì được chôn giấu mà không ai có thể chứng minh quyền sở hữu và được phát hiện hoàn toàn tình cờ”.

Theo luật, nếu kho báu được tìm thấy trên chính tài sản của mình, người phát hiện sẽ là chủ sở hữu hợp pháp. Phát hiện này diễn ra vào tháng 5/2025 nhưng đến nay mới có kết quả điều tra.

Do năm thỏi vàng đều có khắc số nhận dạng riêng, các nhà điều tra nhanh chóng lần ra một nhà máy tinh luyện ở khu vực Lyon - nơi đã nấu chảy vàng và đúc thành thỏi cách đây chỉ khoảng 15 đến 20 năm. Cảnh sát cũng xác nhận các thỏi vàng không liên quan đến trộm cắp hay hoạt động phi pháp nào khác.

Chính vì số vàng còn khá mới và có nguồn gốc hợp pháp rõ ràng nên người đàn ông định xây hồ bơi cuối cùng được phép giữ toàn bộ kho báu.

Theo tờ báo tiếng Pháp La Progres, số vàng này được định giá khoảng 800.000 USD (khoảng 21 tỷ USD).

Hiện vẫn chưa rõ vì sao các thỏi vàng và đồng xu lại bị chôn dưới đất ở sân sau ngôi nhà của người đàn ông. Chủ cũ của ngôi nhà đã qua đời trước khi kho báu được phát hiện, và không có thông tin nào lý giải được lý do số vàng được cất giấu tại đây.

Chỉ riêng trong năm ngoái, đã có nhiều trường hợp người dân tình cờ phát hiện kho báu bị chôn vùi. Một ngư dân đào giun gần nhà ở Thụy Điển đã tìm thấy khoảng 20.000 đồng bạc và đồ trang sức có niên đại từ thời Trung Cổ sơ kỳ.

Một người chơi máy dò kim loại ở Đức đi dạo trên cánh đồng tại vùng Saxony và mang về một đồng tiền vàng có tuổi đời 2.200 năm. Trong khi đó ở Anh, một cặp đôi sửa sang nhà bếp đã phát hiện khoảng 100 đồng xu từ thời Nội chiến Anh lần thứ nhất vào thế kỷ 17.