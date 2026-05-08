Huế: Doanh nghiệp tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô gặp khó vì thiếu hụt lao động

Chiều 7/5, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn đã đi kiểm tra và làm việc với các nhà đầu tư công nghiệp tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Buổi làm việc nhằm nắm bắt tiến độ triển khai các dự án, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, từ đó chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy đầu tư, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP.Huế, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô hiện là một trong những khu vực động lực quan trọng, góp phần phát triển công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch, dịch vụ và đô thị của thành phố. Tính đến nay, khu kinh tế đã thu hút nhiều dự án trong và ngoài nước, trong đó nhiều dự án đã đi vào hoạt động ổn định, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và mở rộng không gian phát triển công nghiệp của TP.Huế.

Qua kiểm tra thực tế, nhiều dự án tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đang được các nhà đầu tư tập trung triển khai, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng, kho bãi, khu dịch vụ và các hạng mục phụ trợ. Một số dự án sản xuất công nghiệp, logistics, cảng biển và nhà ở phục vụ người lao động đã và đang tạo ra chuyển biến rõ nét, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp – dịch vụ gắn với cảng biển và đô thị Chân Mây.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần được quan tâm tháo gỡ. Công tác giải phóng mặt bằng tại một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ, hạ tầng giao thông, hệ thống chiếu sáng và các thiết chế phụ trợ tại các tuyến đường đối ngoại quan trọng như Tây Cảng Chân Mây, ven biển Cảnh Dương cần tiếp tục được đầu tư, nâng cấp đồng bộ.

Ngoài ra, các doanh nghiệp kiến nghị thành phố sớm ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phù hợp, đồng thời quan tâm đến vấn đề nguồn nhân lực. Việc thiếu hụt lao động đang ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất, do đó cần nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ thiết thực, trong đó có việc xây dựng tuyến xe buýt công cộng phục vụ nhu cầu đi lại của công nhân tại khu vực này.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố, các địa phương, đơn vị liên quan và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

Ông Hà Văn Tuấn nhấn mạnh tinh thần của thành phố là đồng hành cùng doanh nghiệp, lắng nghe thực chất các khó khăn từ cơ sở, xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị để tập trung tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án triển khai đúng quy định, đúng tiến độ.

Ông Hà Văn Tuấn yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP.Huế tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, thường xuyên theo dõi tiến độ từng dự án, chủ động làm việc với nhà đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND TP.Huế giải quyết kịp thời các vấn đề vượt thẩm quyền. Các sở, ngành và địa phương liên quan cần tăng cường phối hợp, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm điều kiện phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Về hạ tầng kỹ thuật, ông Hà Văn Tuấn lưu ý các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống thoát nước tại những khu vực thường xảy ra ngập úng, đặc biệt là các vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa và đời sống công nhân. Trên cơ sở đó, đề xuất các phương án xử lý phù hợp, đồng bộ với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo thoát nước lâu dài, hạn chế ngập cục bộ trong mùa mưa.

Về nguồn lao động, ông Hà Văn Tuấn giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP.Huế làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp để rà soát nhu cầu lao động theo ngành nghề, từng giai đoạn. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch kết nối đào tạo, tuyển dụng lao động phù hợp, đồng thời tăng cường thông tin, tư vấn việc làm, giúp người lao động địa phương tiếp cận các cơ hội việc làm ổn định.

Đối với các nhà đầu tư, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế đề nghị tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục đã cam kết, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, quan tâm bảo vệ môi trường, an toàn lao động, chăm lo điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động, đồng thời chủ động đề xuất các nội dung cần hỗ trợ để thành phố kịp thời xem xét, xử lý.