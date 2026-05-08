TP.Huế đấu giá 2 mỏ đá và 3 mỏ đất, tổng trữ lượng gần 20 triệu m³

UBND TP.Huế vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố năm 2026.

Theo kế hoạch, có 5 khu mỏ đưa ra đấu giá gồm 2 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường và 3 mỏ đất làm vật liệu san lấp.

5 khu mỏ khoáng sản trọng điểm tại Huế sắp đấu giá với tổng trữ lượng gần gần 20 triệu m³ (ảnh minh họa).

Các mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường gồm mỏ đá tại xã Lộc An diện tích 20 ha, trữ lượng dự kiến 8.006.276 m³ đá và 1.940.000 m³ đất đi kèm và mỏ đá tại Thác Trượt, xã Khe Tre rộng 3 ha, trữ lượng 550.051 m³ đá.

Các mỏ đất làm vật liệu san lấp đều thuộc địa phận phường Phú Bài. Mỏ đất khu vực 1 rộng 17,03 ha, trữ lượng 2.400.000 m³, mỏ đất khu vực 2 rộng 22,55 ha, trữ lượng 2.350.000 m³, mỏ đất khu vực 3 rộng 19,82 ha, trữ lượng 4.300.000 m³.

UBND TP.Huế giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đấu giá, lập hồ sơ, xác định giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước, trong khi UBND các phường, xã nơi có mỏ chịu trách nhiệm bảo vệ mặt bằng, mốc giới và phối hợp triển khai đấu giá theo đúng quy định pháp luật.

Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan cũng sẽ tham gia, thẩm định kinh phí và hỗ trợ Hội đồng đấu giá nếu được thành lập.

Với việc đưa ra đấu giá các mỏ khoáng sản này, TP.Huế kỳ vọng khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, đồng thời đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng và san lấp cho phát triển hạ tầng, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương bền vững.