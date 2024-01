Đất Xanh (DXG) muốn vay 4.700 tỷ đồng từ ngân hàng

Các điều khoản về khoản vay, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố tài sản không được Đất Xanh (DXG) công bố.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố tài sản tại ngân hàng với tổng hạn mức 4.700 tỷ đồng. Các điều khoản về khoản vay, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố tài sản không được công ty công bố.

HĐQT Đất Xanh cũng thông qua việc giao người đại diện pháp luật công ty quyết định, lập, ký kết các hợp đồng, giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến khoản vay này.

Đất Xanh đã chào bán 101 triệu cổ phiếu phổ thông với giá chào bán là 12.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua, tỷ lệ 6:1, theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Số tiền hơn 1.220 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán sẽ được Tập đoàn Đất Xanh sử dụng để góp vốn vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và thanh toán các chi phí của doanh nghiệp (thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí lương). Tại thời điểm cuối quý 3/2023, Tập đoàn Đất Xanh nắm giữ 99,99% vốn của công ty con này.

Hà An mới đây đã công bố thu về 240 tỷ đồng lãi sau thuế sau nửa đầu năm 2023, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, vào cuối tháng 06/2023, Hà An ghi nhận vốn chủ sở hữu 10.200 tỷ đồng, tăng 7% so với tháng 06/2022.

Nợ phải trả cũng tăng thêm 11%, lên 13.800 tỷ đồng. Đáng kể nhất là dư nợ trái phiếu đã giảm 63%, chỉ còn lại hơn 1 ngàn tỷ đồng từ mức 2.700 tỷ đồng một năm trước đó.