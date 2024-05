Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) trình kế hoạch lãi 75 tỷ đồng, giảm 85%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ năm 2024, Dầu khí Nhơn Trạch 2 trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất năm 2024 với mục tiêu tổng doanh thu 6.340 tỷ đồng, lãi trước thuế 75 tỷ đồng, lần lượt giảm 2% và 85% so với năm 2023.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) đã cập nhật Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội sẽ được tổ chức ngày 29/5/2024 tại tỉnh Đồng Nai.

Năm 2024, Dầu khí Nhơn Trạch 2 trình cổ đông thông qua kế hoạch năm, chủ yếu là các nhiệm vụ sau: Hoàn thành quyết toán chi phí công tác đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 trong 100.000 EOH năm 2023; Hoàn tất quyết toán hợp động LTMA ký kết giữa công ty và Liên danh Siemens cho giai đoạn 100.000 EOH đầu tiên;...

HĐQT Dầu khí Nhơn Trạch 2 nhận định, năm 2024, tình hình vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, dự kiến huy động sản lượng điện năm 2024 của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 sẽ ở mức thấp. Bên cạnh đó, giá dầu khí đầu vào vẫn đang tăng cao, cơ cấu nguồn điện năng lượng tái tạo lớn, dẫn đến huy động A0 bất lợi cho các nhà máy điện truyền thống.

Ngoài ra, việc chịu cước phân phối PM-NT làm giá khí bình quân cao dẫn đến giá biến đổi tăng, trực tiếp ảnh hưởng tính cạnh tranh khi tham gia thị trường điện. Và cuối cùng là rủi ro từ việc EVN chậm thanh toán.

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Dựa trên những khó khăn trên, Dầu khí Nhơn Trạch 2 trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất năm 2024 với mục tiêu tổng doanh thu 6.340 tỷ đồng, lãi trước thuế 75 tỷ đồng, lần lượt giảm 2% và 85% so với năm 2023. Trong đó, sản lượng điện là 3.200 triệu kWh và khối lượng khí là 602 triệu Sm3.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, Dầu khí Nhơn Trạch 2 đề xuất chi cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Nếu cổ đông thông qua, ước tính Dầu khí Nhơn Trạch 2 cần chi 431,8 tỷ đồng để hoàn tất chi trả cho cổ đông.

Căn cứ văn bản của cổ đông - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PVPower) về việc thôi cử đại diện phần vốn của PVPower tại Dầu khí Nhơn Trạch 2 đối với ông Nguyễn Công Dũng từ ngày 1/3/2024. Theo quy định, thành viên HĐQT không còn tư cách thành viên HĐQT khi không còn là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức.

Do đó, HĐQT Dầu khí Nhơn Trạch 2 trình cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Công Dũng.

Theo đó, từ ngày 1/3/2024, HĐQT Dầu khí Nhơn Trạch 2 còn 4 thành viên, bao gồm: ông Uông Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT, ông Ngô Đức Nhân - Thành viên HĐQT, Giám đốc, ông Lương Ngọc Anh - Thành viên kiêm nhiệm và bà Phan Thị Thúy Lan - Thành viên độc lập.

Kết quả kinh doanh quý I/2024 của Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Trong quý I/2024, Dầu khí Nhơn Trạch 2 ghi nhận tổng doanh thu ở mức 351,9 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ năm trước. Hết quý I, Dầu khí Nhơn Trạch 2 báo lỗ trước thuế 158,2 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm 2023, Dầu khí Nhơn Trạch 2 vẫn lãi 246,2 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả trên, Dầu khí Nhơn Trạch 2 cho biết, lãi gộp về sản xuất điện kỳ này giảm 477 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do quý I năm nay, sản lượng điện chỉ đạt 151,5 Tr.kWh, trong khi sản lượng điện cùng kỳ năm 2023 đạt 1.074,8 Tr.kWh. Sản lượng điện giảm dẫn tới doanh thu sản xuất điện giảm 1.921 tỷ đồng, tương ứng "bốc hơi" 88% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, lợi nhuận từ hoạt động khác quý I/2024 tăng 70,8 tỷ đồng so với quý I/2023. Lý giải về việc này, doanh nghiệp cho biết sau thời điểm mỗi tổ máy turbine khí tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tích lũy đủ 100 ngàn giờ vận hành tương đương (EOH), Doanh nghiệp ghi nhận giá trị hàng tồn kho với vật tư dự phòng ISP hơn 70 tỷ đồng, và tăng thu nhập khác tương ứng.