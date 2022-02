Đây là lý do HOSE ngừng cung cấp thông tin giao dịch tự doanh

Đại diện HOSE cho biết, tới đây HOSE sẽ ngừng cung cấp thông tin giao dịch tự doanh để phục vụ việc rà soát, phát triển sản phẩm mới.

Mới đây, trong thông báo gửi tới khách hàng, FiinGroup cho biết, đơn vị này sẽ dừng cập nhật dữ liệu liên quan đến giao dịch của khối tự doanh các công ty chứng khoán kể từ ngày 1/3/2022.

"Theo thông báo chúng tôi nhận được từ Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) về việc Sở sẽ dừng cung cấp gói dữ liệu tự doanh kể từ ngày 1/3/2022 do một số lý do khách quan từ Sở giao dịch. Do đó, FiinGroup xin chính thức thông báo đến quý khách hàng về việc Hệ thống FiinPro sẽ dừng cập nhật Dữ liệu này kể từ ngày 1/3/2022", thông báo của FiinGroup cho biết.

Những thông tin về giao dịch của bộ phận tự doanh các công ty chứng khoán sẽ được cộng gộp vào dữ liệu giao dịch của các tổ chức trong nước.

Tới đây HOSE sẽ ngừng cung cấp thông tin giao dịch tự doanh để phục vụ việc rà soát, phát triển sản phẩm mới. (Ảnh: VTC)

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, đại diện Lãnh đạo HOSE xác nhận, đúng là HOSE đã thông báo tới các đối tác sử dụng dịch vụ về việc ngừng cung cấp thông tin giao dịch tự doanh của khối các công ty chứng khoán.

Tuy nhiên, "thông tin giao dịch tự doanh là nhóm thông tin thuộc gói dịch vụ thông tin giữa HOSE và đối tác khách hàng theo hợp đồng. Thông tin giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán không thuộc nội dung công bố thông tin về giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, theo định tại Điều 37, Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Do vậy, việc dừng cung cấp thông tin giao dịch tự doanh sẽ không ảnh hưởng tới thông tin mà HOSE công bố ra thị trường theo quy định" – lãnh đạo HOSE thông tin.

Đại diện HOSE cho biết thêm, hiện nay HOSE đang rà soát tổng thể về chính sách sản phẩm và dịch vụ thông tin, nhằm phù hợp với định hướng quản lý thị trường. Do vậy, dự kiến tới đây HOSE sẽ dừng cung cấp thông tin này để phục vụ việc rà soát, phát triển sản phẩm mới.

"Hiện tại, thời hạn hợp đồng cung cấp dịch vụ với khách hàng sẽ hết hiệu lực, vì vậy, để tránh các thay đổi trong hợp đồng ký mới, HOSE đã thông báo tới khách hàng về việc dừng cung cấp thông tin giao dịch tự doanh "– đại diện Lãnh đạo HOSE chia sẻ.