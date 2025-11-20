Đẩy nhanh GPMB đường sắt tốc độ cao, Đà Nẵng yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”

Ngày 20/11, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam (đoạn qua Đà Nẵng) để nghe và cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

Theo báo cáo, Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, ban hành quy chế hoạt động và UBND TP lập hai tổ công tác chuyên trách để triển khai đo đạc, định vị ranh giới mốc tuyến. Thành phố đã khởi công Khu tái định cư Điện Bàn Bắc phục vụ dự án vào ngày 19/8/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện UBND TP đang xem xét phê duyệt hai dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự kiến diện tích thu hồi hơn 866 ha, nhu cầu tái định cư khoảng 5.100 lô, xây dựng 34 khu tái định cư, 13 khu nghĩa trang với tổng mức đầu tư hơn 19.500 tỷ đồng. TP đã báo cáo HĐND về việc bổ sung nguồn vốn ngân sách vào kế hoạch đầu tư công 2021 – 2025, kế hoạch năm 2025 và dự kiến giai đoạn 2026 – 2030.

Trong tổng số 31 nhiệm vụ giải phóng mặt bằng theo kế hoạch, 16 nhiệm vụ đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành. Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Xây dựng và Ban Quản lý dự án Đường sắt để điều chỉnh hướng tuyến phù hợp thực tế, đồng thời đề nghị sớm phân bổ vốn, bàn giao hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và mốc dự án.

Về nguồn lực, TP Đà Nẵng kiến nghị Bộ Tài chính bố trí 19.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; phần còn lại do ngân sách địa phương đảm bảo.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua TP Đà Nẵng dài hơn 116km. Ảnh: M.H

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi nhận nỗ lực của các cơ quan, đơn vị; đồng thời yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố theo phương châm “rõ người – rõ việc – rõ thời gian – rõ trách nhiệm – rõ sản phẩm – rõ thẩm quyền”. Bí thư nhấn mạnh việc phối hợp chặt với Trung ương để chốt hướng tuyến, ưu tiên bố trí khu tái định cư bảo đảm hạ tầng, phù hợp nguyện vọng người dân và tính toán yếu tố thiên tai, ngập lụt.

Về chính sách bồi thường, Bí thư Thành ủy yêu cầu rút gọn thủ tục, giảm thời gian lấy ý kiến và thẩm định; đồng thời rà soát kỹ nguồn gốc đất công, đất tranh chấp, đất tôn giáo, di tích và đất chưa có giấy tờ để xử lý dứt điểm từ đầu. Các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 01, đẩy nhanh thủ tục khu tái định cư và chủ động bố trí quỹ đất.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam (đoạn qua Đà Nẵng). Ảnh: M.Q

Bí thư Thành ủy đề nghị tăng cường tuyên truyền, công khai minh bạch thông tin về quy hoạch, khu tái định cư, nghĩa trang và chính sách bồi thường nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân, đồng thời xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Các cơ quan liên quan phải báo cáo tiến độ định kỳ trước ngày 25 hằng tháng.

“Đây là dự án trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư lớn, yêu cầu cao và khối lượng công việc rất lớn. Việc giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư phải thực hiện nhanh, dứt điểm, đúng quy định và có sự đồng thuận của nhân dân. Toàn hệ thống chính trị cần vào cuộc quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ”, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.