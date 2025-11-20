11 tháng giải ngân 2 Chương trình MTQG chưa đến 50%, Phó Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo tăng tốc

Đì đẹt kết quả giải ngân

Sáng 20/11, theo thông tin PV Etime/Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo, chỉ đạo giải ngân Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, kế hoạch thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2025.

Quang cảnh buổi họp. Ảnh nguồn UBND tỉnh.

Thông tin tại cuộc họp, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi cho biết năm 2025, nguồn vốn đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới được bố trí 785,632 tỷ đồng đầu tư công và 138,121 tỷ đồng vốn kéo dài.

Tuy nhiên đến nay, tiến độ giải ngân của vốn bố trí mới chỉ đạt 46% và vốn kéo dài chỉ đạt 50%; vốn sự nghiệp, kế hoạch năm 2025 là 93,122 tỷ đồng, nhưng mới giải ngân 32%; vốn kéo dài 27,044 tỷ đồng, mới giải ngân 22,4%.

Hoạt động sản xuất của người dân ở phía Tây Quảng Ngãi. Ảnh: VT

Mô hình trồng cây ăn quả của người dân phía Tây Quảng Ngãi.Ảnh: VT

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được giao 219,97 tỷ đồng đầu tư công và 91,57 tỷ đồng vốn kéo dài từ năm 2024 trở về trước.

Các thành viên tham dự phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Dương Nương.

Tuy nhiên đến nay, giải ngân vốn bố trí chỉ đạt khoảng 44% và vốn kéo dài chỉ đạt khoảng 41,1%; vốn sự nghiệp, chương trình được giao 380,618 tỷ đồng, nhưng mới giải ngân 18,9% và vốn kéo dài 106,718 tỷ đồng chỉ mới giải ngân được 41%.

Cần tăng tốc

Chia sẻ và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư và các cấp, ngành trong thời gian qua thế nhưng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá, kết quả đạt được như trên là thấp, có nguy cơ không đạt so với kế hoạch đề ra.

2 chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ảnh minh hoạ VT

Vì vậy Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư và cấp, ngành liên quan phải xác định thực hiện 2 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để quyết tâm hoàn thành đạt kết quả cao nhất theo kế hoạch đề ra, được giao.

Cần phải ưu tiên tập trung xử lý vướng khó, đẩy nhanh tiến độ; những nguồn vốn không còn nhu cầu sử dụng thì khẩn trương rà soát, báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 28/11 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh có hướng xử lý.

Người dân đang làm đẹp cho làng xóm.Ảnh: VT

Chính quyền các xã, phường cần tăng cường theo dõi, chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện 2 chương trình, bảo đảm đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất.

Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc và theo dõi tình hình giải ngân; kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển. Ảnh nguồn UBND tỉnh.

Các Sở NN&MT, Xây dựng chủ động phối hợp hỗ trợ địa phương xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện, cung ứng xi măng, thanh quyết toán nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả giải ngân…