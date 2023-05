Dệt Phong Phú (PPH) chốt ngày chi cổ tức còn lại 2022 bằng tiền 10%

Tổng Công ty CP Phong Phú (Dệt Phong Phú, UPCoM: PPH) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức còn lại năm 2022.

Theo đó, ngày 2/6 tới Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu sở hữu nhận về 1.000 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 12/6.



Với gần 74,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Dệt Phong Phú sẽ phải chi khoảng 74,7 tỷ đồng để chi trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Năm 2023, Dệt Phong Phú lên mục tiêu với tổng doanh thu 2.250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 397 tỷ đồng (giảm 16,8% so với thực hiện năm 2022). Trong đó công ty mẹ với kỳ vọng doanh thu đạt 1.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 290 tỷ đồng.

Trong quý I/2023, Dệt Phong Phú ghi nhận doanh thu thuần giảm 9,6% xuống gần 405 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt gần 85 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 125,2 tỷ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình kết quả này, PPH cho biết do nhu cầu tiêu thụ dệt may tại các thị trường lớn như Mỹ, EU suy giảm vì lạm phát cao và lãi suất tăng, tốc độ tăng trưởng từ quý IV/2022 đã chậm lại kéo theo đến quý I/2023. Năm 2023 được dự báo còn nhiều khó khăn cho các ngành sản xuất như dệt may, nhu cầu thế giới chưa có tín hiệu phục hồi do kinh tế vĩ mô thế giới vẫn ở trạng thái bất định.

Tại phiên giao dịch chiều 18/5, cổ phiếu PPH tăng nhẹ, lên 24.400 đồng/cp.