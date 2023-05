ĐHĐCĐ An Gia: Lên kế hoạch lãi gấp 5 lần cùng kỳ, mua lại 15,5 triệu cổ phiếu giá tối đa 29.000 đồng/cp

Ngày 25/5, An Gia tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023. Qua đó, Công ty thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận ròng tăng trưởng mạnh. Ngoài ra, Công ty còn cho biết, quỹ đất hiện tại của Công ty đủ cho 4-5 năm tới.

Ngày 25/5, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) tổ chức thành công cuộc họp đại hội cổ đông thường niên 2023 với nhiều nội dung được thông qua.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2023

Theo đó, An Gia lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng, giảm một nửa so với thực hiện được năm 2022 và lãi ròng dự kiến đạt 100 tỷ đồng, tăng gấp 5,5 lần so với thực hiện năm trước.

An Gia cho biết, để đạt được mục tiêu về doanh thu như trên, Công ty sẽ bàn giao và ghi nhận doanh thu dự án Westgate, chuẩn bị nguồn vốn phục vụ công tác hoàn thiện, bàn giao dự án trên và đầu tư, triển khai dự án The Gió.

Nói riêng về dự án The Gió, bà Nguyễn Mai Giang - Phó Tổng Giám đốc cho biết, dự án này dự kiến sẽ cung cấp ra thị trường 3.000 sản phẩm. Với lượng sản phẩm này, công ty có thể bán xuyên suốt từ năm 2023 đến hết năm 2024.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, công ty sẽ không chia cổ tức, cũng như không trích lập các quỹ khen thưởng phúc lợi, giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là gần 19 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia

An Gia thông qua phương án giảm vốn điều lệ

Cũng tại đại hội, An Gia thông qua kế hoạch mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ. Số cổ phiếu đăng ký mua lại là 15,5 triệu cổ phiếu. Dự kiến khoảng giá đặt lên không cao hơn 29.000 đồng/ cổ phiếu. Như vậy, An Gia dự chi khoảng gần 450 tỷ đồng để thực hiện phương án này.

Được biết, mới hồi đầu năm, Công ty mới hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Nhưng theo ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT cho biết: "thị trường bất động sản chuyển biến xấu 1 cách đột ngột. Hiện tại, với quỹ đất đủ cho 3 - 5 năm tới và dòng tiền thu từ các hoạt động bàn giao, công ty quyết định mua lại cổ phiếu để đảm bảo các lợi ích của cổ đông và đảm bảo giá cổ phiếu không sụt giảm quá nhiều".

Ngoài ra, An Gia cũng thông qua nghị quyết về việc bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Kim Ánh giữ chức danh Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2023 - 2024 kể từ ngày 22/5.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch đầu giờ chiều ngày 26/5, giá cổ phiếu AGG giảm 0,36% xuống còn 27.600 đồng/ cổ phiếu.