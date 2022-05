ĐHĐCĐ Cen Land: "Cổ đông cứ yên tâm, những lúc khó khăn Cen Land có rất nhiều tiền"

Tổng giám đốc Cen Land Chu Hữu Chiến cho biết, kế hoạch doanh thu 8.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 900 tỷ rất khả quan dựa trên những tích lũy và thành quả Cen Land đã đạt được.

Ngày 12/05/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã: CRE) đã được tiến hành thành công. Theo đó, 9 nội dung quan trọng trình tại đại hội đã được nhất trí thông qua với tỷ lệ 99% số phiếu tán thành.

Cen Land chốt phân phối lợi nhuận hơn 900 tỷ đồng cho cổ đông



Cụ thể, năm 2021 doanh thu đạt hơn 5.500 tỷ đồng (tăng 164,3% so với năm 2020), hoàn thành 111,9% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế mang về hơn 450 tỷ đồng (tăng 50,2% so với năm 2020), ghi nhận hoàn thành 110,4% so với kế hoạch.

Trong năm 2021, Cen Land cũng đã hoàn thành trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông bằng cổ phiếu mức 10%/vốn điều lệ vào thời điểm tháng 10/2021.

Đồng thời, Cen Land cũng đã hoàn thành chào bán hơn 91 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:95 và phát hành 4,8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên gần 2.016 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Cen Land chốt phương án chia cổ phần cho chổ đông 45% vốn điều lệ. Trong đó, Cen Land chia thêm 30% số cổ phiếu lưu hành với giá trị hơn 604 tỷ đồng. Phương án này đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 10/01/2022 và đang được tổ chức triển khai.

Ngoài ra, Cen Land sẽ trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu (tương đương 15% Vốn Điều Lệ hiện tại) mang tổng giá tị hơn 302 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh rất khả quan, những lúc khó khăn thì Cen Land có rất nhiều tiền

Năm 2022, Bất động sản Thế kỷ lên kế hoạch doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ mang về 8.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế trên 900 tỷ đồng; cả 2 kế hoạch này đều dự định tăng trưởng hơn 50% so với kết quả năm 2021.

Trả lời băn khoăn về tính khả thi của các mục tiêu trên, ông Chu Hữu Chiến - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc cho biết: Cen Land về cơ bản trong quý I/2022 đã đạt doanh thu gần 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 141 tỷ đồng. Riêng về khoản môi giới trong tháng 4 đã đạt gần 200 tỷ nên kế hoạch doanh thu 2022 không phải là vấn đề lớn.



Bà Nguyễn Minh Hồi - Phó Tổng Giám đốc thường trực cho biết Cen Land đang phân phối hơn 100 dự án. Doanh thu lớn nhất đến từ những dự án độc quyền và ngoài ra, Cen Land còn là đơn vị phân phối các dự án lớn của Vingroup, Ecopark, Novaland. Trong 4 tháng đầu năm, doanh thu môi giới đã mang về 1.000 tỷ đồng nên việc kế hoạch doanh thu môi giới đạt hơn 2.000 tỷ là việc khá khả quan với công ty.

Trả lời về nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh thời gian tới trong bối cảnh tín dụng vào bất động sản bị siết, lãnh đạo Cen Land cho biết: Cen Lan sẽ tiến hành đợt phát hành cổ phiếu giá trị hơn 4.000 tỷ đồng mà Cen Land đã xin giấy phép. Số tiền thu về sẽ bổ sung nguồn vốn dài hạn. Ngoài việc phát hành hơn 4.000 tỷ đồng cổ phiếu, HĐQT của Cen Land có thể sẽ tiếp tục xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc tiếp tục tăng vốn. Bên cạnh đó, Cen Land sẽ tìm các nguồn vốn chủ, nguồn vốn dài hạn, an toàn với mức lãi suất hợp lý để phục vụ sản xuất kinh doanh. Cen Land không từ bỏ việc phát hành trái phiếu, vì kênh trái phiếu là một kênh rất văn minh. Khi nguồn vốn tín dụng bị siết thì Cen Land lại có rất nhiều vốn vì Cen Land đang cầm túi tiề của khách hàng.



Chủ tịch HĐQT Cen Land, Nguyễn Trung Vũ trấn an cổ đông "cổ đông cứ yên tâm, những lúc khó khăn thì Cen Land có rất nhiều tiền".