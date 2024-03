Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (HoSE: FIR) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Cụ thể, cổ đông Địa ốc First Real đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với doanh thu thuần dự kiến đạt 350 tỷ đồng, tăng 107% so với kết quả thực hiện được năm trước. Đặc biệt, Công ty lên kế hoạch lợi nhuận đầy tham vọng, dự kiến tăng từ 19 tỷ lên 80 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với kết quả thực hiện được năm 2023.

Kế hoạch kinh doanh 2024

Bên cạnh đó, Địa ốc First Real cũng lên kế hoạch sẽ tăng vốn điều lệ từ 643,4 tỷ lên 860 tỷ đồng bằng phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 21,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ có 3 quyền, cứ 3 quyền được mua 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 và/hoặc năm 2025, sau khi có chấp thuận của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.

Địa ốc First Real còn thông qua chủ trương phát hành tối đa 1.200 trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu dưới hình thức phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành. Kỳ hạn trái phiếu tối thiểu 36 tháng kể từ ngày phát hành.

Về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023, dựa trên số liệu đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn lại đến thời điểm 30/9/2023 là hơn 31,6 tỷ đồng. Do đó, Công ty sẽ không thực hiện chia cổ tức và không trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 22/3, giá cổ phiếu FIR tăng 0,1% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 9.590 đồng/cổ phiếu.