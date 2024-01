DIC Commerce lỗ sâu, âm vốn chủ hơn 63 tỷ đồng

DIC Commerce là công ty con của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG Corp, DIG) - DIG nắm tới 98,67% vốn điều lệ. Nhưng mới đây DIG đã hoàn tất giải thể công ty này.

Tại BCTC hợp nhất vừa công bố của CTCP Đầu tư và thương mại DIC (DIC Commerce, UPCoM: DIC) cho thấy, quý III niên độ tài chính từ 1/4/2023-31/3/2024 ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất của doanh nghiệp đạt hơn 164 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ trắng doanh thu. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng ở mức lên tới 159,6 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp chỉ còn gần 4,4 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính chưa đến 1 triệu đồng nhưng chi phí tài chính lại tăng từ 14,8 tỷ đồng lên 17,3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 85% xuống 134 triệu đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8,3% xuống hơn 4 tỷ đồng.

Kết quả, DIC Commerce báo lỗ sau thuế quý III gần 16,2 tỷ, giảm so với mức lỗ 23,2 tỷ đồng cùng kỳ niên độ trước. Công ty cho biết, doanh thu quý III/2023 tăng do sử dụng năng lượng điện nhiều và mặt hàng kinh doanh chính của Công ty tăng nên hiệu quả kinh doanh của Công ty so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, công ty họ DIC đạt doanh thu 1.052 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ vỏn vẹn 120 triệu đồng. Lỗ sau thuế 11,6 tỷ đồng, cùng kỳ niên độ trước lỗ gần 69 tỷ đồng.

Tổng tài sản của DIC đạt 1.281 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu kỳ. Trong đó gần 69% nằm trong các khoản phải thu ngắn hạn - khoản này tăng 32,3% lên 560,6 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền mặc dù gấp hơn 21 lần nhưng cũng chỉ có vỏn vẹn 27,5 tỷ đồng. Hàng tồn kho không biến động ở mức 168,9 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 15,7% lên 1.334,5 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngắn hạn. Vay nợ thuê tài chính ở mức 741,2 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2023, lỗ lũy kế của DIG lên 332 tỷ đồng, vốn chủ âm 63,5 tỷ.

Đầu tư và thương mại DIC vốn là công ty con của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG Corp, DIG) - DIG nắm tới 98,67% vốn điều lệ. Nhưng vào cuối tháng 12/2023, DIG cũng đã hoàn tất giải thể DIC Commerce.

Việc giải thể DIC là nhằm phục vụ cho mục đích sáp nhập Công ty này vào Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC (DIC Vision) - một công ty con khác của DIG, theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 13/04/2023. Năm 2022, DIC Commerce ghi nhận tổng doanh thu đạt 813 triệu đồng, chủ yếu từ cho thuê mặt bằng và lãi tiền gửi, tuy nhiên công ty lỗ trước thuế 1,52 tỷ đồng.

Trước khi giải thể DIC Commerce, DIG cũng đã hoàn thành thủ tục sáp nhập một công ty con khác là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hà Nam (DIC Hà Nam) vào DIG. Qua đó, DIC Hà Nam không còn là công ty con của DIG.