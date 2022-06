DIC Corp (DIG) chốt ngày chia cổ tức năm 2021 và thưởng với tỷ lệ 22%

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn tỷ lệ 22%.

Nghị quyết HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) vừa thông phương án phát hành gần 110 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và thưởng cho cổ đông hiện hữu với tổng tỷ lệ 22%.

Trong đó, trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 17% và phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5%. Như vậy, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 22 cổ phiếu mới.



Với 499,89 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ phát hành thêm 109,98 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng cổ phiếu. Như vậy, ước tính vốn điều lệ Công ty sẽ tăng lên 6.098,7 tỷ đồng.

Mới đây, bà Lê Thị Hà Thành, vợ ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT đăng ký Sau khi có những động thái trấn an và mua vào cổ phiếu của ban lãnh đạo, cổ phiếu DIG đã có 2 phiên tăng trần liên tiếp lên mức 36.050 đồng/cp sau 9 phiên giảm điểm liên tiếp. So với vùng đỉnh lịch sử 119.800 vào đầu tháng 1, thị giá DIG đã mất gần 70%, trong bối cảnh 2 cổ đông lớn là Him Lam và Thiên Tân liên tục bán ra cổ phiếu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, DIG ghi nhận doanh thu đạt 518,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,59 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,7% và 43,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận tăng từ 24,6% lên 33,2%.

Năm nay, DIC Corp đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất 5.000 tỷ đồng, tăng 43,2%; lãi trước thuế 1.900 tỷ đồng, tăng 48,2%. Tỷ lệ cổ tức ở mức 20-25%, vốn điều lệ tăng từ 5.700 – 8.000 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 87,14 tỷ đồng, công ty chỉ hoàn thành 4,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/6, cổ phiếu DIG giao dịch ở giá 35.050 đồng/cổ phiếu.