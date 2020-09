Lý do DIC Corp "bắt tay" Him Lam tại dự án KĐT mới Bắc Vũng Tàu

Mới đây, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã có thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án hợp tác đầu tư dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.

Mong muốn khởi công trong năm 2020

Dự án Khu đô thị (KĐT) mới Bắc Vũng Tàu có quy mô diện tích là 90,5ha tại phường 12, TP Vũng Tàu được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt lựa chọn DIC Corp làm chủ đầu tư dự án tại Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 và chấp nhận đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án tại Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 3/8/2017. Thời gian thực hiện dự án là 15 năm (từ quý I/2015 – quý IV/2026).

Cho tới ngày 31/7/2020, dự án đã cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý về lựa chọn chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), thiết kế cơ sở, đấu nối hạ tầng,… Đồng thời, dự án cũng đang thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; đã bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) được khoảng 7,2ha/90,5ha; đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để được ban hành thông báo thu hồi đất; tiếp tục triển khai công tác thỏa thuận bồi thường với các hộ dân.

Phối cảnh dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.

DIC Corp cho rằng, đây là dự án thuộc đối tượng nhà nước thu hồi đất để thực hiện công tác bồi thường, GPMB bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư nhưng theo tình hình thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì hầu hết công tác bồi thường GPMB đều do chủ đầu tư tự thỏa thuận đền bù với dân là chính, sự can thiệp của cơ quan nhà nước là hạn chế. Do đó, nhiều dự án không thể triển khai hoặc chậm triển khai do không có mặt bằng.

Hiện đã qua một nửa thời gian cho phép thực hiện nhưng dự án vẫn chưa thể khởi công. Nguyên nhân chủ yếu là do thủ tục kiểm đếm, thu hồi đất, GPMB còn khó khăn. Dự án cũng đã 2 lần bị cơ quan nhà nước nhắc nhở về việc chậm tiến độ.

Giá đất tại TP Vũng Tàu hiện cũng biến động rất nhanh và dự báo tăng cao trong thời gian tới. Vì vậy, nếu không triển khai các ngay công tác bồi thường và xác định tiền sử dụng đất thì sẽ gặp phải trình trạng giá đất đền bù tăng cao, giá thành sản phẩm tăng cao, hiệu quả đầu tư thấp, người dân chống đối dẫn đến không thể triển khai dự án. Được biết, tổng mức đầu tư dự án cũng đã tăng 2,6 lần so với tổng mức đầu tư được phê duyệt năm 2017, chủ yếu là do chi phí bồi thường GPMB và tiền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, dự án KĐT mới Bắc Vũng Tàu nằm tại cửa ngõ TP Vũng Tàu và là dự án trọng điểm của TP nên tiến độ dự án được lãnh đạo hết sức quan tâm.

Bởi thế mà dự án không thể kéo dài thời gian mà cần sớm khởi công xây dựng để không bị thu hồi, giữ được uy tín của doanh nghiệp và tạo nguồn thu cho giai đoạn 2021-2026.

Gánh nặng khi DIC Corp tự thu xếp vốn

Theo cân đối nguồn thu chi của DIC Corp trong năm 2020, kế hoạch năm 2021 và các năm tiếp theo, việc bố trí nguồn vốn khoảng 10.000 tỷ đồng riêng cho dự án KĐT mới Bắc Vũng Tàu (từ năm 2020 – 2026) là rất khó khăn. DIC Corp cũng cần phải triển khai các công trình kiến trúc kinh doanh trên đất khác.

Qua cân đối kế hoạch vốn của đơn vị, doanh nghiệp này cần huy động thêm khoảng 2.300 tỷ đồng ngay trong quý IV/2020 và quý I&II/2021 để thực hiện GPMB và nộp tiền sử dụng đất giai đoạn 1. Tuy nhiên, qua làm việc với các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại thì hiện các ngân hàng chỉ giải ngân cho vay để phục vụ thi công và nộp tiền sử dụng đất, không cho vay để thực hiện bồi thường GPMB khi chưa có thông báo thu hồi đất. Đồng thời, thời gian xét duyệt nguồn vốn lớn cũng sẽ mất từ 3-6 tháng, trong khi dự án cần sớm triển khai đầu tư trong năm nay.

Nếu như DIC Corp tự thu xếp vốn cho dự án thì gặp khó khăn về nguồn vốn và cần thời gian để thu xếp trong khi tiến độ dự án không cho phép. Doanh nghiệp này cho hay, sau khi rà soát lại toàn bộ các nguồn thu – chi 5 tháng cuối năm 2020, DIC Corp đang bị hụt khoảng 3.344,61 tỷ đồng cho việc giải ngân các dự án và chi phí khác.

Không chỉ vậy, dự án càng kéo dài sẽ càng giảm hiệu quả đầu tư do chi phí bồi thường GPMB và tiền sử dụng đất tăng theo cấp số nhân. Trung bình một năm DIC Corp không triển khai đầu tư thì tổng mức đầu tư dự án sẽ tăng thêm khoảng 2.000 tỷ đồng. Nếu dự án không triển khai sớm sẽ bị tỉnh thu hồi và ảnh hướng đến uy tín doanh nghiệp.

DIC Corp bắt tay với Him Lam

DIC Corp đánh giá Công ty Cổ phần Him Lam (Him Lam) là đơn vị quan tâm đến dự án và có năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai các dự án đô thị, đồng thời có uy tín trên thị trường. Đây cũng là đơn vị có mối liên hệ với các tổ chức tín dụng lớn để thu xếp được nguồn vốn lớn trong thời gian ngắn.

DIC Corp cũng đã làm việc sơ bộ với Him Lam và đồng ý với các điều khoản, điều kiện trong dự án. Cụ thể, trong đợt 1, DIC Corp sẽ góp vốn 455 tỷ đồng, Him Lam sẽ góp 245 tỷ đồng để thực hiện công tác GPMB khu C trong năm 2020. Him Lam cam kết thu xếp nguồn vốn vay tổng thể cho dự án khoảng 3.500 tỷ đồng (chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 vay 2.000 tỷ đồng và giải đoạn 2 vay 1.500 tỷ đồng) mà không cần tài sản đảm bảo thế chấp. Việc giải ngân cho nguồn vốn vay này phục vụ công tác bồi thường GPMB của dự án mà không cần thông báo thu hồi đất.

Về hình thức hợp tác, DIC Corp sẽ tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH 2 thành viên. Trong đó, DIC Corp góp 65% vốn điều lệ, Công ty con do Him Lam chỉ định góp 35% vốn điều lệ. DIC Corp sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan đến việc ủy quyền cho pháp nhận mới tiếp tục thực hiện đầu tư dự án.

Vốn điều lệ của Công ty dự kiến là 1.700 tỷ đồng. Tại thời điểm đăng ký sẽ là 700 tỷ đồng (DIC Corp góp 455 tỷ đồng, Him Lam góp 245 tỷ đồng). Vốn điều lệ sẽ tăng thêm 1.000 tỷ đồng sau khi triển khai đầu tư xây dựng dự án. Chức vụ HĐTV của Công ty sẽ do ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT DIC Corp kiêm nhiệm; Giám đốc, Kế toán trưởng do DIC Corp đề cử, Phó Giám đốc thường trực do Him Lam đề cử. Lộ trình triển khai thực hiện sẽ được hoàn thành trước ngày 30/10/2020.

Trong thời gian tới, kế hoạch triển khai đầu tư dự án là tiếp tục đền bù 13ha còn lại của khu C, hoàn thành toàn bộ diện tích 20ha trong năm 2020. Dự kiến khởi công đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu C (20ha) vào tháng 12/2020 với tổng mức đầu tư khoảng 3.400 tỷ đồng. Hiện đơn vị tư vấn đang triển khai thiết kế cho công trình chủ cư, dự kiến đầu năm 2021 sẽ khởi công khối chung cư – khu C. Cũng trong năm 2021, doanh nghiệp sẽ tiến hành đền bù khu B và A. Dự kiến quý II/2021 sẽ tổ chức bán hàng.