Điểm lại thị trường nông sản tuần qua

Giá các mặt hàng nông sản tại thị trường Mỹ giao dịch trái chiều trong phiên cuối tuần 14/5, trong đó giá ngô giảm, còn lúa mỳ và đậu tương tăng.

Nông dân thu hoạch đậu tương tại trang trại ở Scribber, bang Nebraska, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Chốt phiên này, giá ngô giao tháng 7/2021 giảm 31 xu Mỹ (4,59%) xuống 6,4375 USD/bushel. Trong khi giá lúa mỳ giao cùng kỳ hạn tăng 5,75 xu Mỹ (0,82%) lên 7,0725 USD/bushel, còn giá đậu tương giao tháng 7/2021 tăng 2,25 xu Mỹ (0,14%) lên 15,8625 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Công ty nghiên cứu AgResource có trụ sở tại Chicago cho hay không có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc đang đẩy mạnh việc bán nông sản cũ hoặc hủy các đơn hàng đã đặt. Thay vào đó, nước tiêu thụ nông sản hàng đầu thế giới này đang tiếp tục đặt ngô từ Mỹ, mới thêm một đơn đặt hàng 1,3 triệu tấn được ghi nhận. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã xác nhận rằng Trung Quốc hiện đã nhập 4,3 triệu tấn ngô Mỹ của niên vụ 2021-2022 trên tổng số 6 triệu tấn đã được chốt trước đó.

Thị trường ước tính diện tích vụ ngô năm 2021 của Mỹ sẽ tăng lên 96,8 triệu mẫu, còn diện tích trồng đậu tương tăng lên 88,5 triệu mẫu (1 mẫu Mỹ = 4.046,86 m2), tăng lần lượt là 5,7 triệu mẫu và 900.000 mẫu so với mức trước đó.

Dự báo thời tiết cho thấy thời tiết tại khu vực Đồng bằng Bắc Mỹ và Trung Tây Bắc Mỹ sẽ khô hạn hơn, cùng với mưa lớn tại phía Nam biên giới bang Iowa và Missouri. Vụ ngô Brazil cũng đang phải trải qua thời tiết khô/nóng kéo dài đến ngày 24/5.

Nhu cầu nhập khẩu đậu tương/ngũ cốc chăn nuôi của Trung Quốc tương đối lớn vào đầu năm 2022. Giá ngô đang được giao dịch ở mức cao kỷ lục ở Brazil và Trung Quốc.

Thị trường gạo châu Á: Giá gạo nhập khẩu của Ấn Độ đã giảm tuần thứ bảy liên tiếp trong bối cảnh nguồn cung tăng lên do chính phủ “giải phóng” các kho dự trữ để hỗ trợ người nghèo giữa lúc số ca mắc COVID-19 tại nước này gia tăng.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được giao dịch ở mức 370 - 374 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 371 - 376 USD/tấn trong tuần trước.

Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada ở bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ cho biết giá gạo tại thị trường nội địa đã được điều chỉnh đáng kể sau khi chính phủ bắt đầu giải phóng các kho dự trữ để giúp đỡ người nghèo.

Ấn Độ đã cung cấp ngũ cốc miễn phí cho gần 800 triệu người khi làn sóng COVID-19 thứ hai tấn công nước này.

Bộ Nông nghiệp Bangladesh cho biết nước này dự kiến sẽ ghi nhận sản lượng gạo vụ Hè, còn được gọi là Boro, tăng lên 20,5 triệu tấn trong năm nay so với mức 19,6 triệu tấn một năm trước đó, nhờ diện tích được mở rộng thêm. Vụ Boro, thường đóng góp hơn một nửa sản lượng lúa gạo hàng năm của Bangladesh, có thể giúp nước này giảm nhập khẩu. Bangladesh đã trở thành nước nhập khẩu lớn sau khi hứng chịu lũ lụt liên tiếp trong năm 2020, mùa màng bị thiệt hại.

Gạo được bày bán với mẫu mã đa dạng trong các siêu thị tại thủ đô Bangkok (Thái Lan). Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống mức thấp của hơn 6 tháng là 465 - 473 USD/tấn so với mức 475 - 485 USD/tấn trong tuần trước đó. Các nhà giao dịch cho rằng nhu cầu nước ngoài suy yếu là nguyên nhân khiến giá gạo giảm, và không có lo ngại về vấn đề nguồn cung.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam không đổi so với tuần trước đó ở mức 490 - 495 USD/tấn do nguồn cung thấp. Một thương lái có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các nhà giao dịch đang chờ đợi sản lượng mới từ vụ thu hoạch Hè-Thu sắp tới.

Xuất khẩu trong thời gian từ tháng 1 - 4/2021 đã giảm 6,9% so với cùng kỳ xuống 1,97 triệu tấn. Riêng tháng 4/2021, xuất khẩu gạo tăng 45,1% so với tháng 3/2021.

Thị trường cà phê thế giới: Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp đà giảm, trong đó, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2021 tại thị trường London giao dịch ở mức 1.460 USD/tấn sau khi giảm 2,34% (tương đương 35 USD) so với hôm qua. Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2021 tại New York giao dịch ở mức 145 US xu Mỹ/pound, giảm 0,96% (tương đương 1,40 xu Mỹ).

Giá cà phê tiếp đà giảm. Ảnh: TTXVN

Giá cà phê tiếp nối đà giảm do báo cáo tồn kho trên cả hai sàn cà phê kỳ hạn tiếp tục tăng thêm. Tồn kho Arabica - New York lên ở mức cao 13,5 tháng và tồn kho Robusta - London lên ở mức cao 6 tháng. Trong khi Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) báo cáo xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 6 tháng đầu của niên vụ 2020/2021 đã tăng 3,5% so với cùng kỳ niên vụ trước cũng góp phần khiến giá cà phê chững lại.

Tại thị trường Việt Nam, giá cà phê ngày 15/5 được trong khoảng 31.600 - 32.600 đồng/kg.

Hải quan Việt Nam cho biết xuất khẩu cà phê trong tháng 4/2021 ước tính đạt 132.111 tấn, thấp hơn 22,1% so với tháng 3/2021. Điều này cũng có nghĩa là tổng khối lượng cà phê xuất khẩu trong bốn tháng đầu năm đạt mức 584.981 tấn, thấp hơn 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù khối lượng xuất khẩu giảm so với năm ngoái, song doanh thu từ xuất khẩu cà phê trong bốn tháng đầu năm 2021 đã cao hơn 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 1,1 tỷ USD.