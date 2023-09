Điện mặt trời VKT-Hòa An: Lỗ 'đậm' so với kỳ trước, dư nợ trái phiếu gấp gần 2 lần vốn chủ

Công ty cổ phần Điện mặt trời VKT-Hòa An (VKT-Hòa An) vừa công bố thông tin tài chính cho kỳ báo cáo năm 2023 (từ ngày 1/7/2022 đến ngày 30/6/2023). Kỳ này, VKT-Hòa An báo lỗ gần 10 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận khoản lỗ 2,2 tỷ đồng.