Công ty Than Uông Bí (TKV) vừa tổ chức khánh thành đường lò xuyên vỉa mức +131 mỏ Đồng Vông sang mức +122 mỏ Vàng Danh và đón nhận tấn than đầu tiên từ khu mỏ Đồng Vông đi nhà máy Tuyển than Vàng Danh.

Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp lò vận chuyển than khu Đồng Vông đi Nhà máy Tuyển Than Vàng Danh II có tổng mức đầu tư hơn 104 tỷ đồng, do Công ty Than Uông Bí là chủ đầu tư. Quy mô, khối lượng chính của dự án gồm: đào mới 956m lò; chống xén 463,6m lò và lắp đặt 1 hệ thống cứu hỏa, dập bụi trong lò.

Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng vận tải 700.000 tấn than nguyên khai/năm từ mỏ Đồng Vông về Nhà máy Tuyển than Vàng Danh II, sau đó thông qua hệ thống đường sắt, băng tải cung cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí.

Đón tấn than đầu tiên từ đường lò liên thông Uông Bí - Vàng Danh. Ảnh: Phạm Cường

Dự án cũng góp phần quan trọng trong việc kết nối và tận dụng tối đa các cơ sở hạ tầng thiết bị hiện có của Công ty Than Uông Bí và Công ty Than Vàng Danh, giảm cự ly vận chuyển than so với vận tải bằng ô tô, tránh nguy cơ thất thoát than, bảo đảm an ninh trật tự; giảm thiểu phát tán bụi, góp phần bảo vệ môi trường.

Việc khánh thành và đưa vào khai thác đường lò xuyên vỉa mức +131 mỏ Đồng Vông sang mức +122 mỏ Vàng Danh là bước đầu trong lộ trình kết nối liên thông vùng than khu vực miền Tây tỉnh Quảng Ninh.

Tới đây, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam sẽ thực hiện quy hoạch tổng thể kết nối liên thông vùng than khu vực miền Tây bao gồm các mỏ Vảng Danh, Uông Bí, Nam Mẫu từ khâu sản xuất trong lò tới khâu tiêu thụ. Trước mắt là vận chuyển bằng hệ thống đường sắt, về lâu dài Tập đoàn sẽ tiến hành đầu tư vận tải khép kín, liên tục bằng băng tải góp phần quản trị, quản lý hiệu quả hoạt động khai thác, kinh doanh than, góp phần đảm bảo môi trường xanh sạch.

Khánh thành đường lò XV +131 Đồng Vông sang lò xuyên vỉa +122 Vàng Danh. Ảnh: Phạm Cường

Nhân dịp này, lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã khen thưởng và tặng quà cho các cá nhân tổ chức có thành tích xuất sắc trong quá trình thi công và đưa đường lò xuyên vỉa mức +131 mỏ Đồng Vông sang mức +122 mỏ Vàng Danh vào khai thác.



Trước sự chứng kiến của lãnh đạo TKV và các đại biểu, tấn than đầu tiên chính thức được vận chuyển bằng đường sắt từ khu mỏ Đồng Vông qua đường lò liên thông đi Nhà máy tuyển than Vàng Danh.