Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại "nữ hoàng cá tra" Vĩnh Hoàn (VHC)

Nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ra 100.000 cổ phiếu CTCP Vĩnh Hoàn (mã VHC) và giảm sở hữu xuống dưới 5% vốn điều lệ.

Quỹ thành viên Norges Bank thuộc nhóm Dragon Capital đã bán ra 100.000 cổ phiếu VHC của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC). Giao dịch diễn ra trong phiên 13/12.

Tạm tính theo giá đóng cửa cùng phiên, nhóm quỹ Dragon Capital đã thu về khoảng 8 tỷ đồng sau giao dịch trên.

Sau giao dịch, quỹ thành viên này giảm sở hữu tại VHC từ hơn 4,36 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 2.33%) xuống còn hơn 4,26 triệu cp (tương ứng tỷ lệ 2,28%). Qua đó, nhóm Dragon Capital cũng giảm sở hữu tại VHC từ gần 9,39 triệu cp (tương ứng 5,02%) xuống còn gần 9,29 triệu cp (tương ứng 4,97%), và không còn là cổ đông lớn tại Vĩnh Hoàn.

Đầu tháng 12/2023, HĐQT Vĩnh Hoàn đã thông qua việc phát hành hơn 37,4 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ thực hiện quyền 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu).

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xác định tại ngày 31/12/2022 theo BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.

Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 45 ngày kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu phát hành của doanh nghiệp. Sau đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu này, vốn điều lệ của Vĩnh Hoàn dự kiến sẽ tăng tương ứng từ 1.870 tỷ đồng lên 2.244 tỷ đồng.

Vĩnh Hoàn mới đây cũng công bố kết quả kinh doanh tháng 11/2023 với doanh thu đạt 855 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng hơn 14% so với tháng 10 trước đó.

Đối với mảng sản phẩm, cá tra tiếp tục ghi nhận doanh thu giảm 22% so với cùng kỳ về 376 tỷ đồng. Mảng sản phẩm phụ giảm 43% về 116 tỷ và sản phẩm giá trị gia tăng giảm 23% về 8 tỷ đồng.

Ngược lại, sản phẩm sức khỏe; bánh phồng tôm; bún và bánh gạo và sản phẩm khác tăng trưởng lần lượt 33%, 41%, 63% và 136% giúp doanh thu Vĩnh Hoàn giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Các thị trường ghi nhận doanh thu tích cực là thị trường nội địa ghi nhận 325 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ; thị trường châu Âu ghi nhận doanh thu 124 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; các thị trường khác ghi nhận doanh thu 132 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Ngược lại, các thị trường kéo lùi doanh thu là thị trường Mỹ ghi nhận 213 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ, thị trường Trung Quốc ghi nhận 61 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ.