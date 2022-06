Dự án Manhattan Tower: Bị Thanh tra điểm loạt sai phạm và chậm tiến độ 29 tháng

Dự án Manhattan Tower tại số 21 Lê Văn Lương, Q. Thanh Xuân, Hà Nội vẫn chưa thể thực hiện được do vướng mắc về mặt pháp lý. Nguồn ảnh: Internet

Theo Thanh tra Bộ Xây dựng, chủ đầu tư thực hiện dự án Thành An Tower (nay là Manhattan Tower) chậm tiến độ 29 tháng. Nhà phát triển dự án Manhattan Tower cho biết, hiện dự án vẫn chưa thể thực hiện được do vướng mắc về mặt pháp lý.

Mới đây, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn đã ký ban hành Kết luận thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội; Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; loạt các chủ đầu tư dự án có liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch và quản lý xây dựng khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính.

Tại kết luận thanh tra của Bộ Xây dựng, loạt vi phạm về điều chỉnh quy hoạch, xây dựng tại dự án Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An Tower do Tổng công ty Thành An - Công ty TNHH Một thành viên làm chủ đầu tư được "điểm danh". Đây là dự án tọa lạc tại số 21 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội, còn có tên thương mại là Manhattan Tower.

Điều chỉnh tầng cao dự án Thành An Tower từ 5 tầng lên 30 tầng

Theo Thanh tra Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội điều chỉnh quy hoạch 3 lần, Sở Quy hoạch Kiến trúc 1 lần chấp thuận Bản vẽ tổng mặt bằng (TMB) sai quy định pháp luật, 1 lần chấp thuận TMB thêm thủ tục hành chính khi đã có Quy hoạch chi tiết đủ điều kiện để chấp thuận đầu tư xây dựng, cấp Giấy phép xây dựng.

"Việc 4 lần điều chỉnh sai quy định đã làm thay đổi từ đất cơ quan cải tạo chỉnh trang (năm 2002, 2006) văn phòng cao 25 tầng (năm 2008) thành văn phòng, dịch vụ thương mại và căn hộ chung cư để bán (năm 2010) đã làm tăng diện tích đất xây dựng từ 6.107m2 lên 6.146,95m2, tăng mật độ xây dựng từ 40% lên 51%, tăng số tầng từ TB 5 tầng lên 30 tầng, tăng diện tích xây dựng từ 2.443m2 lên 3.145m2, diện tích sàn xây dựng từ là 12.214 mở lên 76.140m", tăng quy mô dân số từ 500 người lên khoảng 1.308 người (tạm tính 327 căn hộ để ở x 4 người/căn hộ). Trách nhiệm thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND Thành phố Hà Nội", Kết luận Thanh tra Bộ Xây cho biết.

Bên cạnh đó, thiết kế cơ sở được Sở Xây dựng tham gia ý kiến ngày 4/1/2012 có diện tích xây dựng 2.051,33 m2, tổng diện tích sàn 57.558,08 m2, mật độ xây dựng 52%, tầng cao công trình 30 tầng không phù hợp với bản vẽ tổng thể mặt bằng đã được Sở Quy hoạch – kiến trúc chấp thuận trước đó.

Giấy xép xây dựng không có nội dung chỉ giới xây dựng; Giấy phép xây dựng cấp 3 tầng hầm không phù hợp bản vẽ tổng thể mặt bằng, Phương án kiến trúc được chấp thuận (không có tầng hầm).

Ngoài ra, Chủ đầu tư thực hiện dự án chậm 29 tháng so với Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 1 ngày 11/6/2015 của UBND TP Hà Nội, gia hạn tiến độ thực hiện từ Quý III/2014 đến quý I/2018. Đến thời điểm tháng 8/2020, dự án đang thi công thô đến tầng 24.

Thanh tra Bộ Xây dựng nêu rõ, trách nhiệm của những sai phạm trên có phần thuộc về Chủ đầu tư, Sở Xây dựng Hà Nội, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, UBND TP. Hà Nội. Đồng thời, Thanh tra Bộ kiến nghị các đơn vị có liên quan theo thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá tổ chức, cá nhân có vi phạm.

"Rối bời" lùm xùm pháp lý liên quan dự án Manhattan Tower

Được biết, dự án Thành An Tower ban đầu do Tổng Công ty Thành An làm chủ đầu tư, được giao đất từ năm 2009 với tổng diện tích đất là 4.182m2, trong đó diện tích xây dựng là 2.104m2, mục tiêu xây dựng tổ hợp thương mại và căn hộ 30 tầng.

Tuy nhiên, sau khi được giao đất, Tổng công ty Thành An không tự triển khai, mà giao lại cho Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Ba Đình theo hình thức hợp tác kinh doanh (Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 19/2009/HĐHTKD ngày 11/08/2009).

Dù được giao đất từ năm 2009 và đã tổ chức lễ khoan nhồi cọc, nhưng mãi đến tháng 3/2017, dự án mới được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng.

Đến đầu năm 2018, dự án Thành An Tower được tái khởi động với tên gọi mới là Manhattan Tower và xuất hiện đơn vị phát triển dự án là Công ty CP Landmark Holdings (nay là CTCP Quốc tế Holdings, HoSE: LMH). Đơn vị này cũng trực tiếp phân phối lại các sản phẩm đến khách hàng.

Báo cáo tài chính 2021 của LMH cho biết, ngày 01/11/2017, CTCP Tư vấn – Đầu tư Xây dựng Ba Đình (Bên A) và LMH (Bên B) đã ký kết hợp đồng số 05/HĐUQ-BĐ. Theo đó, Bên A ủy quyền cho Bên B (cho thuê hoặc thuê mua) Tổ hợp Văn phòng dịch vụ thương mại tại Thành An Tower (nay là Manhattan Tower) tạo số 21 Lê Văn Lương, Q. Thanh Xuân, Hà Nội gồm 327 căn hộ và khu thương mại. Đến ngày 4/01/2018, LMH đã thanh lý hợp đồng số 01/HĐUQ-BĐ, đồng thời ý thỏa thuận mua bán số 05/TTMB-BĐ, theo đó bên A chuyển nhượng toàn bộ Dự án Manhattan Tower cho LMH. Sau khi thỏa thuận được ký kết Công ty phải thanh toán số tiền 250 tỷ đồng.

"Dự án Manhattan Tower tại số 21 Lê Văn Lương, Q. Thanh Xuân, Hà Nội vẫn đang trong quá trình đàm phán với các đối tác, tuy nhiên, vẫn chưa thể thực hiện được do vướng mắc về mặt pháp lý", Ban Điều hành của LMH giải trình trên Báo cáo tài chính 2021.

Báo cáo ghi nhận liên quan dự án Manhattan Tower, LMH đã trả trước cho Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Ba Đình gần 211 tỷ đồng; chi phí thi công dự án là 40,5 tỷ đồng.