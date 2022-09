Dự án thành phần 3 sân bay Long Thành bất ngờ giảm gần 460 tỷ đồng

Chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành vừa phê duyệt lại dự án thành phần 3 giảm gần 460 tỷ đồng vốn đầu tư với các công trình thiết yếu trong sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Thông tin từ ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án thành phần 3 - xây dựng các công trình thiết yếu trong sân bay Long Thành (giai đoạn 1) cho biết dự án thành phần 3 giảm gần 460 tỷ đồng vốn đầu tư.

Cụ thể, ACV đã phê duyệt dự án thành phần 3 theo yêu cầu tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg năm 2020 (Quyết định 1777) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Dự án sân bay Long Thành đang được triển khai. Ảnh: TA

Dự án có thiết kế cơ sở các hạng mục do ACV phê duyệt có tổng mức đầu tư khoảng 98.500 tỷ đồng, giảm gần 460 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định 1.777. Các nội dung khác so với Quyết định 1777 không thay đổi.

Tại Quyết định chủ trương đầu tư sân bay Long Thành giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sân bay Long Thành có 4 dự án thành phần; trong đó, dự án thành phần 3 có vốn đầu tư lớn nhất, gồm nhiều phần việc như san nền, thoát nước, móng cọc, xây dựng nhà ga hành khách, đường cất, hạ cánh, sân đỗ máy bay.

Từ đầu năm nay, ACV bắt đầu triển khai dự án thành phần 3 với các hạng mục san nền, thoát nước và đã hoàn thành móng cọc nhà ga hành khách. Dự kiến, tháng 10/2022, ACV khởi công hạng mục quan trọng nhất là phần thân nhà ga hành khách; cuối năm 2022 xây dựng đường cất, hạ cánh, sân đỗ máy bay.

Đặc biệt, năm 2023 và những năm tiếp theo ACV sẽ triển khai dự án thành phần 1, thành phần 2, thành phần 4 bao gồm trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước, công trình phục vụ quản lý bay và các công trình khác. ACV cam kết tháng 9/2025 đưa sân bay Long Thành vào khai thác.