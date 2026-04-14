Kỳ lạ quả sầu riêng nhỏ bằng nắm tay bán giá hơn 5 triệu đồng

Bữa tiệc trái cây hấp dẫn

Trái sầu riêng đỏ "durio graveolens" duy nhất tại lễ hội trái cây nhiệt đới ở Innisfail đã được bán với giá 200 USD tại phiên đấu giá. (Nguồn ABC Rural/Sophie Johnson )

Theo ABC News, hàng trăm người đã đổ về thị trấn Innisfail để nếm thử và tôn vinh những loại trái cây nhiệt đới độc đáo của khu vực.

Lễ hội trái cây Feast of the Senses đã trở nên rộn ràng hơn với phiên đấu giá đặc trưng, nơi hơn 100 loại trái cây được bán, dưới dạng từng quả riêng lẻ hoặc các hộp tuyển chọn.

Mức giá cao nhất năm nay thuộc về một quả "sầu riêng đỏ" (durio graveolens) – một giống sầu riêng hiếm – được bán với giá 200 USD.

Đúng như tên gọi, phần thịt bên trong "sầu riêng đỏ" có màu đỏ cam nổi bật. loại quả này thuộc họ sầu riêng – thường được mệnh danh là “vua của các loại trái cây”.

Tuy nhiên, hương vị của "sầu riêng đỏ" lại khác biệt đáng kể so với sầu riêng thông thường. Ông Gareth Hamilton-Foster, Chủ tịch Câu lạc bộ Trái cây hiếm Cassowary Coast, cho biết một số người sẵn sàng chi số tiền lớn chỉ để có cơ hội trải nghiệm những hương vị mới lạ của những loại trái cây quý hiếm.

“Quả sầu riêng đỏ durio graveolens có kích thước cỡ quả cam. Nó có gai, phần thịt sánh mịn và hương vị có thể giống caramel hoặc bơ đậu phộng. Người ta thực sự ‘phát cuồng’ vì những loại trái cây hiếm này", ông Hamilton-Foster nói.

Các loại trái cây trưng bày tại lễ hội được thu thập từ khắp khu vực, trải dài từ Tully đến Cape Tribulation.

Khách tham quan cũng có thể thưởng thức miễn phí các đĩa trái cây nhiệt đới để trải nghiệm hương vị độc đáo của trái cây địa phương.

“Cảm giác thật tuyệt khi thấy ngày càng nhiều người quan tâm đến trái cây hiếm, kể cả khách từ xa, từ nước ngoài hay trong khu vực. Điều đó giúp thu hút sự chú ý đến các loại trái cây đặc biệt và những người nông dân trồng chúng. Nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đã đến chỉ để xem bộ sưu tập trái cây hiếm của chúng tôi", ông Hamilton-Foster chia sẻ thêm.

Toàn bộ số tiền thu được từ phiên đấu giá sẽ được sử dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp và nông dân địa phương.

Niềm vui lan tỏa từ lễ hội trái cây nhiệt đới

Du khách vô cùng thích thú thưởng thức những loại trái cây nhiệt đới tươi ngon trong lễ hội. Ảnh ABC News.

Bà Robyn Tesch, một nông dân trồng trái cây nhiệt đới, cho biết việc có một ngày để cùng nhau tôn vinh nông sản địa phương mang lại nhiều năng lượng tích cực cho cộng đồng.

“Chỉ đơn giản là tận hưởng và biết rằng những sản phẩm tuyệt vời này đang tồn tại. Đến với lễ hội trái cây, mọi người được nghĩ và trò chuyện về những điều vui vẻ, thú vị và tạm quên đi những lo toan khác", bà Tesch nói.

Ông Dave Jenson, thủ quỹ và quản lý lễ hội năm nay, cho biết sự kiện, được tổ chức vào cuối tháng 3 vừa qua có rất nhiều hoạt động và gian hàng đa dạng.

“Tôi nghĩ lễ hội này cực kỳ quan trọng, không chỉ vì nó giới thiệu các loại trái cây nhiệt đới tuyệt vời mà chúng ta có thể trồng tại khu vực này của Úc, mà còn vì toàn bộ cộng đồng – từ hải sản ngoài rạn san hô đến các loại nông sản khác”, ông nhấn mạnh.

“Feast of the Senses đã tồn tại 23 năm, chưa từng bị hủy, ngoại trừ năm xảy ra đại dịch COVID-19. Dù mưa hay nắng, lễ hội vẫn luôn diễn ra", ông Jenson nói thêm.

Sầu riêng đỏ (durio graveolens) là một giống sầu riêng hiếm có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới ở Đông Nam Á, đặc biệt phổ biến tại Borneo.

Khác với sầu riêng thông thường, loại quả này nổi bật với phần thịt có màu đỏ cam rực rỡ, mềm mịn như kem và hương vị phức hợp, pha trộn giữa caramel, hạt dẻ và chút béo ngậy như bơ.

Mùi của sầu riêng đỏ cũng được đánh giá là nhẹ hơn, dễ chịu hơn so với nhiều giống sầu riêng truyền thống. Chính sự độc đáo về màu sắc và hương vị đã khiến loại trái cây này trở thành “của hiếm”, được săn đón trong các lễ hội và thị trường trái cây cao cấp.