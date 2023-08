Dự báo giá nhựa PVC chạm đáy, SSI nâng giá mục tiêu cổ phiếu BMP lên 99.200 đồng/cp

SSI Research vừa có bảng báo cáo phân tích và dự phóng kết quả kinh doanh của Nhựa Bình Minh. Theo đó, SSI duy trì khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu BMP và nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 99.200 đồng/cổ phiếu (từ 87.900 đồng/cổ phiếu).

Trong quý II/2023, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là gần 1,3 nghìn tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ và 278,9 tỷ đồng tăng 111,6% so với cùng kỳ.

Các chuyên gia SSI cho rằng, doanh thu giảm là do sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 23.000 tấn (sụt giảm lần lượt 15% so với cùng kỳ và 8% so với quý trước) và giá bán bình quân giữ ở mức cao trong bối cảnh nhu cầu yếu và cạnh tranh về giá tăng lên.

Giá bán bình quân trong quý II đạt mức 59 triệu đồng/tấn (cùng tăng 1% so với cùng kỳ và so với quý trước) do có ít chương trình giảm giá sản phẩm trực tiếp hơn.

Về nguyên liệu đầu vào, giá nhựa PVC giảm trong qúy II/2023 xuống khoảng 800 USD/tấn (giảm 36% so với cùng kỳ và giảm 10% so với quý trước) đã giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp trong quý II/2023.

Giá PVC so với giá bán bình quân và biên lợi nhuận gộp. Nguồn: BMP, SSI Research.

Tỷ suất lợi nhuận gộp tiếp tục tăng từ 38,5% trong quý 1/2023 lên 42,8% trong quý II/2023, do giá PVC thấp hơn dự kiến. Lợi nhuận ròng/tấn đạt mức cao kỷ lục là 13 triệu đồng/tấn trong quý II/2023, tăng đáng kể so với mức 5,5 triệu đồng/tấn trong quý II/2022.

Tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu kỳ này đạt 13% trong khi quý trước đạt 11,1% và cùng kỳ năm trước chỉ đạt 9,3%. Nguyên nhân do các doanh nghiệp sản xuất có xu hướng tăng chiết khấu cho nhà phân phối trong thời kỳ sản lượng tiêu thụ giảm.

Tỷ lệ tiền mặt và mức lợi nhuận ròng cao giúp công ty duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao: BMP có tỷ lệ tiền mặt và đầu tư ngắn hạn là 59% tổng tài sản (27% vốn hóa thị trường) tại thời điểm cuối quý II/2023, tương đương với tiền mặt & đầu tư ngắn hạn là 25.500 đồng/cổ phiếu và gần như không vay nợ (vay nợ trên tổng tài sản chỉ ở mức 2%).

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, BMP đã công bố phân phối 99% lợi nhuận trong năm 2022 thông qua chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Các chuyên gia SSI kỳ vọng Nhựa Bình Minh sẽ tiếp tục trả hơn 90% lợi nhuận bằng cổ tức tiền mặt.

Do đó, các chuyên gia cho rằng công ty có thể trả cổ tức bằng tiền mặt 100%/mệnh giá trong năm 2024, tương đương với tỷ suất cổ tức là 10% cho năm 2024.

Giá PVC bình quân quý II tại Châu Á rơi vào khoảng 800 USD/tấn, tương đương giảm 36% so với cùng kỳ và giảm 10% so với quý trước. Trong tháng 7/2023, giá PVC tiếp tục giảm xuống mức 780 USD/tấn trước khi tăng trở lại mức 820 USD/tấn do nhu cầu yếu trên thị trường bất động sản khu vực Châu Á và giá than giữ ở mức thấp.

Tuy nhiên, các chuyên gia SSI lưu ý rằng các doanh nghiệp sản xuất PVC tại Châu Á có biên lợi nhuận trước thuế thu hẹp dần trong giai đoạn 2021 - 2023, và có dấu hiệu cải thiện nhẹ khi giá PVC hồi phục trong quý I/2023.

Do vậy, SSI Research dự đoán giá PVC đã chạm đáy trong quý kinh doanh thứ hai vừa rồi và giai đoạn 2023 – 2024 sắp tới, giá PVC có thể dao động trong khoảng 800- 850 USD/tấn 2024 do các nhà sản xuất PVC đang ở gần điểm hòa vốn lợi nhuận trước thuế.

Các chuyên gia SSI điều chỉnh tăng 32% ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với dự báo trước đó do giá PVC thấp hơn dự kiến. Cụ thể, dự báo trong năm 2023, doanh thu thuần đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận ròng đạt 1 nghìn tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ với lợi nhuận ròng trên mỗi tấn tăng lên mức 11 triệu đồng (so với 7,1 triệu đồng trong năm 2022).

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng dự báo sản lượng tiêu thụ của công ty sẽ giảm 6% so với cùng kỳ (từ ước tính giảm 2% so với cùng kỳ trước đó) cho năm 2023 và giá bán bình quân giảm 3% so với cùng kỳ (từ ước tính giảm 2% so với cùng kỳ trước đó) do nhu cầu yếu.

Trong năm 2024, các chuyên gia SSI dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 5 nghìn tỷ đồng (giảm 6% so với cùng kỳ) và 812 tỷ đồng (giảm 20% so với cùng kỳ), với lợi nhuận ròng/tấn là 8,8 triệu đồng. Bối cảnh giả định được đặt ra là sản lượng tiêu thụ sẽ đi ngang và giá bán bình quân sẽ giảm 6% so với cùng kỳ trong năm 2024 do cạnh tranh về giá.

Biểu đồ biên lợi nhuận trước thuế của BMP và NTP. Nguồn: SSI Research.

Trong tháng 7/2023, chuyên gia SSI ước tính giá bán của BMP đang cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Nhựa Tiền Phong (HoSE: NTP) có xu hướng hạ giá nhanh hơn BMP, khiến biên lợi nhuận trước thuế của NTP giảm nhanh hơn BMP.

Do đó, BMP có thể phải chịu áp lực giảm giá bán trong thời gian tới. Do vậy, chuyên gia SSI dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng từ 27,7% trong năm 2022 lên lần lượt là 39,5% và 35,4% cho năm 2023 và 2024.