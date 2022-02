Dự kiến đầu tư hơn 5.600 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng giao thông 3 tuyến đường ĐBSCL

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất Bộ GTVT về dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 53, Quốc lộ 62, Nam Sông Hậu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới.

Theo đó, dự án này có tổng mức đầu tư hơn 5.600 tỷ đồng. Tuyến Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si có tổng chiều dài khoảng 39,18km. Điểm đầu tại Km11+295 thuộc địa phận xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điểm cuối tại Km56+000 thuộc địa phận xã Phương Thạch, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Dự án sẽ đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến quốc lộ này thành đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h, chiều rộng nền đường 12m. Trong tổng số 39,18km sẽ nâng cấp, mở rộng đường hiện hữu dài 21,68km và làm mới tuyến tránh dài 17,5km.

Hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL đang có nhiều cải thiện. Ảnh: L.S

Tuyến Quốc lộ 62 qua tỉnh Long An có chiều dài khoảng 76km. Điểm đầu tại Km0+000, giao với Quốc lộ 1A, thuộc phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điểm cuối tại Km76+00, cửa khẩu Bình Hiệp, thuộc địa phận thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.



Dự án sẽ cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 62 thành đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. Các cầu trên tuyến được cải tạo, mở rộng, thay thế phù hợp với quy mô tuyến.

Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 62 nhằm đảm bảo điều kiện đi lại và hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến; rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, hành khách, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Long An và các tỉnh trong khu vực và giao thương quốc tế, đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biên giới Tây Nam.

Đối với tuyến đường Nam Sông Hậu có tổng chiều dài khoảng 141,6km. Điểm đầu tại ngã 5 cầu Cần Thơ (Km2+604 - Nam Sông Hậu). Điểm cuối tại Km144+226 (Ngã ba giao giữa đường Nam Sông Hậu với Tỉnh lộ Bạc Liêu-Vĩnh Châu).

Với tuyến đường này, đoạn 1 từ Ngã 5 cầu Cần Thơ đến cảng Cái Cui sẽ nâng đường với cao độ đồng bộ dự án mở rộng đường Quang Trung - Cái Cui (do UBND TP.Cần Thơ làm chủ đầu tư).

Đoạn 2 từ cầu Cái Cui đến Ngã ba giao giữa đường Nam Sông Hậu với tỉnh lộ Bạc Liêu - Vĩnh Châu, đường dẫn phía mố A đường vào cầu Tôn Đức Thắng sẽ thảm tăng cường 2 lớp bên tông nhựa cứng trên phạm vi mặt đường hiện hữu.

Đoạn này sẽ cải tạo, tăng cường mặt đường tuyến Nam Sông Hậu qua Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng mặt đường, ngập nước, quá tải và kết nối với hệ thống giao thông thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu.

Tuyến đường tránh Thị xã Cai Lây, Tiền Giang. Ảnh: L.Đ

Bên cạnh đó, đảm bảo điều kiện đi lại và hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh, thành phố nói trên và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết dự án nâng cấp, cải tạo 3 tuyến quốc lộ trên có tổng mức đầu tư hơn 5.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 243,16 triệu USD.

Trong số đó, tuyến Quốc lộ 62 có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Quốc lộ 53 có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng. Tuyến Nam Sông Hậu có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Nguồn vốn được đề xuất là vốn vay Ngân hàng Thế giới hơn 3.700 tỷ đồng, sử dụng cho các hạng mục chi phí xây dựng, thiết bị; chi phí dự phòng. Vốn đối ứng khoảng hơn 1.800 tỷ đồng, sử dụng cho các hạng mục: chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác; chi phí giải phóng mặt bằng; dự phòng. Thời gian thực hiện dự án trong vòng 4 năm sau khi Hiệp định tài trợ có hiệu lực, dự kiến từ năm 2023 - 2026.