Năm 2025, du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút 20 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế là 4,5 triệu lượt, doanh thu từ lĩnh vực du lịch đạt 55.000 tỷ đồng.



Thời gian qua, Quảng Ninh không chỉ tập trung vào việc gia tăng số lượng khách mà còn chú trọng đến chất lượng du lịch. Cùng với các sản phẩm truyền thống đã làm nên thương hiệu cho du lịch Quảng Ninh, hiện tỉnh đang tập trung đổi mới sản phẩm du lịch theo hướng chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh, phát huy lợi thế vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long khai thác mạnh phân khúc khách hạng sang, có mức chi tiêu cao nhằm nâng doanh thu về du lịch.

Du lịch Quảng Ninh phấn đấu thu hút 5,3 triệu lượt du khách trong quý II/2025. Ảnh: CTV

Nhờ đó, trong quý I/2025, Quảng Ninh đã đón gần 5,7 triệu lượt du khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, khách quốc tế tiếp tục tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, ước đạt 1,17 triệu lượt; khách lưu trú ước đạt 1,18 triệu lượt, tăng 22% cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch quý I/2025 của tỉnh đạt 13.180 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ, tăng 8% so với kế hoạch.

Trong quý II/2025, ngành Du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 5,3 triệu lượt khách. Tổng thu du lịch ước đạt 14.720 tỷ đồng. Để làm mới các sản phẩm du lịch cũng như thu hút khách đến Quảng Ninh, tỉnh sẽ tổ chức khoảng 50 chương trình, sự kiện hoạt động, trong đó có 20 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch quốc tế, cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, Quảng Ninh sẽ diễn ra hàng loạt sự kiện tiêu biểu như: Carnaval Hạ Long 2025; Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Quảng Ninh năm 2025; giải vô địch cung thủ xuất sắc quốc gia; giải Aqua Warriors HaLong Bay 2025; Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2025; Lễ hội diều bay có động cơ và dù lượn; Liên hoan lân sư rồng thành phố Hạ Long; chương trình Uông Bí chào hè; tổ chức các hoạt động du lịch Móng Cái “Dấu ấn nơi địa đầu Tổ quốc” năm 2025...

Quảng Ninh dự kiến tổ chức khoảng 50 sự kiện, chương trình để thu hút du khách trong dịp du lịch hè. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, ngành Du lịch Quảng Ninh cũng đang có kế hoạch mở rộng, phát triển các điểm đến, hành trình, tuyến du lịch mới trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, Vân Đồn, Cô Tô, hình thành sản phẩm du lịch biển đảo chất lượng cao… Điển hình là Ban Quản lý vịnh Hạ Long đăng ký mở thêm 3 bãi tắm (bãi tắm đảo Soi Sim, khu vực Hang Cỏ và khu vực hang Trinh Nữ) để phục vụ du khách.

Dự kiến trong năm 2025, tỉnh Quảng Ninh sẽ mở thông tuyến du lịch từ vịnh Lan Hạ sang vịnh Hạ Long. Du khách 2 bên sẽ đi tàu du lịch trên hành trình tuyến 3 và tuyến 4, từ đó tận dụng tối đa tài nguyên của Di sản liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam (Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà).