Dược phẩm Trung ương 3 (DP3) sắp chi 64 tỷ đồng trả cổ tức 2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (HNX: DP3) vừa công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và trả cổ tức bằng tiền năm 2023.

Theo đó, ngày 22/3/2024 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Dược phẩm Trung ương 3 (DP3) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng).

Với gần 21,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty cần chi hơn 64 tỷ đồng cho đợt trả cố tức này. Thời gian chi trả dự kiến là 8/7/2024.

Cũng ngày 22/3, DP3 sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội dự kiến tổ chức vào 24/4 tại Hải Phòng.

Không hoàn thành kế hoạch năm nhưng Dược phẩm Trung ương 3 vẫn báo lãi cao kỷ lục

Lợi nhuận sau thuế kể từ khi niêm yết tới nay

Về tình hình kinh doanh năm 2023, doanh thu thuần của Dược phẩm Trung ương 3 đạt gần 410 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 157 tỷ đồng, lần lượt giảm 15% về doanh thu thuần nhưng tăng 15% so với kết quả thực hiện năm 2022 về lợi nhuận trước thuế. Đây là mức lãi cao kỷ lục của Dược phẩm Trung ương 3.

Mức tăng về lợi nhuận chủ yếu do công ty đã tiết giảm được 45% chi phí bán hàng xuống còn 74 tỷ đồng trong khi doanh thu hoạt động tài chính đã tăng gấp 2 lần cùng kỳ lên gần 21 tỷ đồng.

Năm 2023, Dược phẩm Trung ương 3 đặt mục tiêu doanh thu đạt 450 tỷ đồng, giảm 7% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận trước thuế 86 tỷ đồng, giảm 37%. Như vậy, đến hết năm, công ty đã hoàn thành 91,1% kế hoạch doanh thu và vượt 81,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Dược phẩm Trung ương 3 tăng 12% so với đầu năm lên 571 tỷ đồng. Ở bên kia bảng cân đối kế toán, cuối quý IV, tổng nợ phải trả của Dược phẩm Trung ương 3 tăng 13% lên 102 tỷ đồng. Chủ yếu do nợ vay tài chính ngắn hạn của Dược phẩm Trung ương 3 đã tăng 31% lên 6,8 tỷ đồng; công ty cũng ghi nhận khoản vay dài hạn 975 triệu đồng trong kỳ này, giảm 450 triệu đồng so với thời điểm kết thúc quý III.

Vốn chủ sở hữu của Dược phẩm Trung ương 3 tại ngày 31/12/2023 đạt hơn 468 tỷ đồng, tăng 12%. Chủ yếu do vốn góp chủ sở hữu đã gấp 2,5 lần con số đầu kỳ, lên gần 215 tỷ đồng, do tháng 7 vừa qua, công ty đã phát hành thêm gần 12,9 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tỷ lệ phát hành là 150%, tương ứng với mỗi 100 cổ phiếu sở hữu, cổ đông nhận được thêm 150 cổ phiếu mới.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 28/2, giá cổ phiếu DP3 tăng 0,69% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 72.600 đồng/cổ phiếu.