Everpia (EVE): Lợi nhuận quý III "bốc hơi" 91%, trữ tiền giảm mạnh

Đối mặt với nhiều thách thức tại cả thị trường trong nước và xuất khẩu trong quý III, Everpia báo lãi trước thuế vỏn vẹn 4,5 tỷ đồng, lãi sau thuế 3,7 tỷ đồng, đều giảm 91% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Everpia (HoSE: EVE) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu bán hàng đạt 212,1 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán ở mức 143,1 tỷ đồng, giảm 7%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 55% lên 9,3 tỷ đồng. Chi phí kỳ này tăng vọt lên 7,3 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay ở mức 5,3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng quý III giảm nhẹ 9% còn 41,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25% lên 24,7 tỷ đồng.

Kết quả, Everpia báo lãi trước thuế 4,5 tỷ đồng, lãi sau thuế 3,7 tỷ đồng, đều giảm 91% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý III/2023.

9 tháng đầu năm 2023, Everpia ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 561,8 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2022. Doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt 90% lên 42,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Everpia báo lãi trước thuế hơn 18 tỷ đồng, giảm 79% so với năm trước. Sau thuế, Everpia thu về 14,4 tỷ đồng, cũng đi lùi 79% so với năm 2022. So với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 55 tỷ đồng, Everpia mới thực hiện được 26% kế hoạch năm.

Everpia cho biết, công ty đã và đang đối mặt với nhiều thách thức tại cả thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước. Lũy kế 9 tháng, doanh thu sản phẩm chăn ga gối đệm giảm 26%, bông tấm giảm 23% và khăn giảm 6%.

Đối với sản phẩm bông tắm và khăn, bất ổn chính trị và lạm phát toàn cầu tăng mạnh đã khiến hoạt động xuất khẩu từ đầu năm đến nay gặp nhiều khó khăn.

Đối với ngành hàng chăn ga gối đệm, mặc dù Chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách linh hoạt để tháo gỡ khó khăn, kích cầu tiêu dùng nội địa, tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn có xu hướng thắt chặt chi tiêu đối với các mặt hàng không thiết yết. Do sức tiêu thụ kém nên các đại lý tập trung bán hàng hiện có tại cửa hàng và đặt hàng mới với sản lượng thấp hơn so với thông lệ mọi năm.

Bên cạnh đó, lợi nhuận giảm sâu còn chịu ảnh hưởng bởi chi phí tăng cao do liên quan đến việc đưa vào vận hành nhà máy Giang Điền cùng với một phần chi phí hoạt động tái định vị thương hiệu.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Everpia ở mức 1.452,6 tỷ đồng, giảm nhẹ không đáng kể so với đầu năm. Trữ tiền giảm 40% còn 268,8 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 7% so với hồi đầu năm, còn 215,8 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm nhẹ còn 358,9 tỷ đồng.

Hết quý III, Everpia ghi nhận tổng nợ phải trả tăng 7% lên 457,7 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ ở mức 311,2 tỷ đồng, tăng 9% so với hồi đầu năm.