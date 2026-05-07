Gần 450 tỷ đồng đầu tư tuyến đường Hùng Vương phía Nam thành phố Đà Nẵng

Ngày 7/5, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng (QLDA ĐTXD) các công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Đà Nẵng cho biết, đã chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng đường Hùng Vương (thành phố Tam Kỳ cũ), hiện tuyến đường Hùng Vương đi qua địa bàn 3 phường là, Bàn Thạch, Tam Kỳ và Hương Trà (TP Đà Nẵng). Đây là bước ngoặt quan trọng để triển khai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại địa phương phía Nam thành phố Đà Nẵng.

Theo quyết định vừa được ban hành, đơn vị trúng thầu qua mạng cho gói thầu “Thi công xây dựng đường Hùng Vương” (thuộc dự án Hoàn thiện đường Hùng Vương thành phố Tam Kỳ cũ) là Liên danh Tổng Công ty Thành An và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy

Được biết, giá dự thầu của gói thầu này gần 450 tỷ đồng, các đơn vị thi công sẽ có 540 ngày để hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc theo hợp đồng.

Đường Hùng Vương sẽ sớm được khởi công xây dựng lại

Dự án Hoàn thiện đường Hùng Vương là công trình giao thông đô thị cấp I, có tổng chiều dài toàn tuyến là 5,634km. Trước đó, vào tháng 3/2025, UBND tỉnh Quảng Nam cũ đã ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án này với tổng mức đầu tư gần 450 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Được biết, tuyến đường Hùng Vương đã được đầu tư xây dựng cách đây gần 30 năm, kể từ thời điểm tái lập tỉnh Quảng Nam năm 1997. Hiện nay, nhiều đoạn trên tuyến bị hư hỏng trầm trọng, một số nơi mặt đường sụt lún, nứt nẻ...

Mục tiêu cốt lõi của dự án là nhằm hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, đảm bảo nhu cầu đi lại thuận tiện và an toàn cho nhân dân. Bên cạnh đó, việc nâng cấp tuyến đường Hùng Vương còn giúp chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan kiến trúc hiện đại, tạo đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Việc sớm hoàn tất thủ tục đấu thầu và lựa chọn được nhà thầu có năng lực kỳ vọng sẽ giúp dự án triển khai đúng tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng sự mong mỏi của người dân khu vực.

Một số đoạn thuộc tuyến đường Hùng Vương thường xuyên bị ngập lụt khi mưa to

Hiện nay, nhiều đoạn trên tuyến bị hư hỏng trầm trọng, một số nơi mặt đường sụt lún, nứt nẻ, xuất hiện hư hỏng một số nơi phải vá víu mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông...

