Gelex mới đây có thông báo cầm cố cổ phiếu VGC bên cạnh đó tổ chức ĐHĐCĐ để tăng vốn điều lệ.

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex - HoSE: GEX) thông qua việc cầm cố cổ phiếu VGC của Tổng công ty Viglacera để đảm bảo cho nghĩa vụ phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của CTCP Hạ tầng Gelex. Tuy nhiên, số lượng trái phiếu phát hành chưa được doanh nghiệp công bố.

Được biết, Hạ tầng Gelex là công ty con do Gelex sở hữu gần 100% vốn. Công ty con này quản lý các khoản đầu tư về năng lượng và hạ tầng.

Trước đó, Gelex đã có một đợt chào mua công khai thành công cổ phiếu VGC, nâng tỷ lệ sở hữu từ 21,19% lên 46,07% vốn, tương ứng hơn 206,5 triệu cổ phiếu. GELEX cũng đã từng thế chấp cổ phiếu VGC để bảo đảm cho nghĩa vụ vay của Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX hồi tháng 9/2020.

Gelex cầm cố cổ phiếu Viglacera đảm bảo cho công ty con

Mới đây, HĐQT Gelex thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 29/12 nhằm biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn. Ngày chốt danh sách cổ đông là 14/12.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3, GELEX ghi nhận 4.748 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, GELEX đạt 12.060 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 69% kế hoạch năm. Lợi nhuận gộp đạt 557 tỷ đồng, giảm 24,42% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đạt 1,773 tỷ đồng, giảm 12,35% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm 2020 đạt 14,7%, giảm nhẹ 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù ghi nhận sự tăng trưởng về doanh thu, nhưng lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận gộp quý 3/2020 của GELEX giảm so với cùng kỳ. Nguyên nhân được GELEX cho biết do tác động của dịch Covid-19; thoái vốn Sotrans với biên lợi nhuận dịch vụ cao trong quý 2/2020, và hợp nhất Công ty dây đồng CFT với biên lợi nhuận gia công thấp hơn so với các mảng khác cũng góp phần làm giảm biên lợi nhuận gộp hợp nhất của GELEX.

Trong kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 262 tỷ đồng, giảm 18%, lũy kế 9 tháng đạt 791 tỷ đồng, giảm 10,36% so với cùng kỳ năm trước, đạt 107% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế quý 3 và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020 lần lượt đạt 218 tỷ đồng và 641 tỷ đồng, tương đương 94,8% và 92,11% cùng kỳ năm 2019.