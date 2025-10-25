Giá bạc hôm nay 25/10: Biến động mạnh vì sức ép nguồn cung, bạc Phú Quý mới nhất giá bao nhiêu?

Giá bạc hôm nay 25/10: Biến động mạnh vì sức ép nguồn cung, bạc Phú Quý chững giá

Giá bạc hôm nay 25/10 ghi nhận giá bạc thế giới giao ngay trên thị trường châu Á sáng nay 25/10 (giờ Hà Nội) giao dịch ở mức 48.62 USD/ounce, giảm 0,3 USD/ounce, tương đương 0,63% so với thời điểm mở cửa phiên trước đó (48,93 USD/ounce).

Biên độ giao dịch trong ngày 24/10 từ 47,82 - 49,01 USD/ounce. Như vậy, giá bạc hiện vẫn ở mức giá kháng cự quanh ngưỡng 48 USD/ounce, do thị trường chưa có những tín hiệu tích cực để giúp giá bạc tăng mạnh trở lại.

Nguồn Tradingeconomics.

Ở thị trường trong nước, bạc Phú Quý được giao dịch mua vào sáng sớm 25/10 ở mức 1,845 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 1,902 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm phiên giao dịch hôm qua, giá bạc Phú Quý giảm 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra tăng 41.000 đồng/lượng.

Bạc Phú Quý loại 1kg, sáng sớm nay 25/10 niêm yết giá mua vào ở mức 49,199 triệu đồng/kg, bán ra ở mức 50,719 triệu đồng/kg. So với cùng thời điểm này sáng qua, giá vàng Phú Quý loại 1kg đã giảm 1,067 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra giảm 1,094 đồng/lượng.

Giá bạc tại Sacombank, thương hiệu bạc miếng Kim-Phúc-Lộc SBJ niêm yết mua vào sáng sớm hôm nay 25/10 ở mức 1,881 triệu đồng/lượng và bán ra 1,929 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm phiên giao dịch trước đó, thương hiệu bạc miếng Kim-Phúc-Lộc SBJ giảm 34.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.575.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.605.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện ở mức 1.577.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.611.000 đồng/lượng (bán ra).

Ông Robert Gottlieb - Cựu giao dịch viên kim loại quý và Giám đốc điều hành tại JPMorgan Chase & Co - cho biết, lượng bạc vật chất bị rút khỏi các kho của COMEX (sàn giao dịch tương lai lớn nhất của Mỹ) đang tăng tốc, báo hiệu sức ép lớn trong hệ thống giao nhận kim loại toàn cầu.

Theo ông Robert, trong 2 tuần gần đây, đã có 29 triệu ounce bạc bị rút khỏi kho COMEX. Động thái rút bạc vật chất diễn ra ngay sau tuần biến động mạnh, khi vàng từng lao dốc gần 5,5% trong phiên thứ Ba, từ hơn 4.360 USD/ounce xuống gần 4.120 USD/ounce rồi bật tăng trở lại; còn bạc giảm sâu tới 7,5% trong cùng phiên.

Ông Gottlieb cho rằng, đợt giảm sốc vừa qua thực chất là diễn biến tích cực, giúp thị trường "lọc" bớt nhà đầu tư yếu tâm lý và mang tính đầu cơ ngắn hạn.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, hiện ngưỡng 47-48 USD/ounce đang đóng vai trò là mức kháng cự quan trọng. Nếu giá không thể trụ trên vùng này, xu hướng có thể sớm quay lại tiêu cực.

Trong bối cảnh, áp lực cung - cầu đối với bạc vẫn lớn nên bạc còn nhiều dư địa để tăng giá trở lại và thị trường chỉ thật sự ổn định khi lượng bạc từ New York và Trung Quốc quay lại London.