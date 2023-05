Giá cà phê giảm cả hai sàn, cà phê nội mất 300 đồng/kg

Áp lực thu hoạch và bán hàng vụ mới ở Brazil tiếp tục đè nặng thị trường khiến giá cà phê giảm ở cả hai sàn. Giá cà phê hôm nay (31/5) tại thị trường trong nước giảm trở lại 200 - 300 đồng/kg. Theo đó, mức giao dịch cao nhất trong các địa phương là 60.900 đồng/kg...

Giá cà phê hôm nay 31/5: Cả hai sàn điều chỉnh giảm...

Giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London điều chỉnh giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm 12 USD, xuống 2.562 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 giảm 8 USD, còn 2.520 USD/tấn, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York tiếp tục sụt giảm phiên thứ ba. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm thêm 4,50 cent, xuống 177,10 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 giảm thêm 4,70 cent, còn 174,85 cent/lb, các mức giảm mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Trước đó, xu hướng trái chiều liên tục diễn ra trên các sàn cà phê kỳ hạn thế giới. Cả tuần qua, thị trường London có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm tất cả 14 USD, tức giảm 0,54 %, xuống 2.574 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao tháng 9 không thay đổi, vẫn đứng ở 2.530 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 11 giảm tất cả 16 USD, tức giảm 0,64%, xuống 2.469 USD/tấn, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch dưới mức trung bình.

Trái lại, thị trường New York có 4 phiên giảm và 1 phiên tăng. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm tất cả 10,40 cent, tức giảm 5,42 %, xuống 181,60 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 giảm tất cả 9,75 cent, tức giảm 5,15 %, còn 179,55 cent/lb, các mức giảm mạnh. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 31/05/2023 lúc 12:36:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 200 – 300 đồng, xuống dao động trong khung 60.300 - 60.900 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 200 – 300 đồng, xuống dao động trong khung 60.300 - 60.900 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 60.300 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai với giá 60.600 đồng/kg sau khi giảm 200 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 60.800 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 60.900 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát, sau khi giảm 200 đồng/kg.

Giá cà phê kỳ hạn đồng loạt sụt giảm nhưng mức giảm tại London khá thấp, trong khi áp lực bán hàng vụ mới ở New York tiếp tục gia tăng do Brazil, nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng dầu thế giới đã bắt đầu thu hoạch vụ mùa mới của năm nay. Trong khi đó, tỷ giá đồng Reais giảm 0,61% xuống ở mức 1 USD = 5,0420 R$ đã khuyến khích người Brazil đẩy mạnh bán cà phê xuất khẩu sau ngày các thị trường kỳ hạn đóng cửa nghỉ lễ và USDX lấy lại sức mạnh sau thỏa thuận trần nợ công của Chính phủ Mỹ với phe đối lập cũng góp phần thêm vào.

Thời tiết khô hạn trong tuần trước tại các vùng trồng cà phê Arabica chính ở miền nam Brazil đã hỗ trợ nhà nông đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ mùa mới do quả cà phê chín mau hơn. Trong khi đó, Tổng cục Thống Kê Việt Nam ước báo xuất khẩu cà phê trong tháng 5 đã đạt 2,75 triệu bao, tăng 17,94% so với cùng kỳ năm trước, cũng góp phần khiến giá cà phê kỳ hạn sàn London đảo chiều sụt giảm khi các quỹ và đầu cơ cân đối vị thế, chốt lời ngắn hạn.

Thực tế tuần qua, giá hai mặt hàng cà phê cùng suy yếu nhưng mức độ có sự chênh lệch đáng kể.

Giá Arabica giảm hơn 5% do triển vọng nguồn cung tích cực hơn trong niên vụ 2023/24 tại các quốc gia sản xuất hàng đầu như Brazil và Colombia. Giá Robusta suy yếu nhẹ chưa tới 1% khi sản lượng và tồn kho cà phê niên vụ 2023/24 tại Việt Nam dự báo có sự hồi phục tích cực.

Triển vọng nguồn cung tích cực tại các quốc gia sản xuất hàng đầu dường như đang chiếm ưu thế trong các thông tin cơ bản gần đây trên thị trường.

Sản lượng cà phê Arabica tại Brazil trong năm 2023 có thể tăng 16% so với năm trước lên mức 37, triệu bao loại 60kg, Cơ quan Cung ứng Mùa vụ thuộc Chính phủ Brazil (Conab) cho biết trong báo cáo kết quả khảo sát mùa vụ lần thứ hai. Đồng thời, nguồn cung cà phê tại Colombia cũng có sự phục hồi trong niên vụ 2023/24 với mức tăng lần lượt 2% và 3% so với niên vụ trước, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đưa ra trong báo cáo hàng năm về cà phê của nước này.

Xuất khẩu dự kiến sẽ được đẩy mạnh trong nửa cuối năm 2023 khi nguồn cung được bổ sung bởi vụ thu hoạch đang diễn ra tại Brazil, cả Conab và Hiệp hội Những nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafe) đều đồng thuận với quan điểm này.

Tuy nhiên, không thể bỏ quan những hỗ trợ từ việc tồn kho Arabica trên Sở ICE US nối dài đà giảm từ tháng 02/2023 đến nay, và đã về mức thấp nhất trong 6 tháng.

Với Việt Nam, theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 4/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 163,6 nghìn tấn, trị giá 398,76 triệu USD, giảm 22,2% về lượng và giảm 17,3% về trị giá so với tháng 3/2023, so với tháng 4/2022 tăng 6,3% về lượng và tăng 3,9% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của nước ta đạt 716,58 nghìn tấn, trị giá 1,627 tỷ USD, giảm 5,5% về lượng và giảm 4,0% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến giá: Tháng 4/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.437 USD/tấn, tăng 6,3% so với tháng 3/2023 và tăng 5,9% so với tháng 4/2022. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta đạt mức 2.271 USD/tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ cấu thị trường: Tháng 4/2023 so với tháng 4/2022, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường truyền thống tăng, ngoại trừ Đức, Nga, Bỉ. Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang các thị trường Indonesia và Hà Lan tăng trưởng 3 con số, mức tăng lần lượt 219,6% và 216,3% về lượng, xét về trị giá tăng lần lượt 275,1% và 260,1%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê sang các thị trường Đức, Ý, Mỹ, Nga, Tây Ban Nha… tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng xuất khẩu sang Nhật Bản, Bỉ giảm.