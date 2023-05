Thiếu hụt nguồn cung, giá cà phê sẽ tăng tới đâu?

Giá cà phê kỳ hạn hôm nay tiếp tục xu hướng trái chiều, Robusta tăng còn Arabica giảm. Giá cà phê hôm nay (29/5) tại thị trường trong nước lặng sóng ngày đầu tuần. Theo đó, mức giao dịch thấp nhất là 60.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 29/5: Kỳ vọng tiếp tục tăng khi nguồn cung thiếu

Giá cà phê trên thị trường thế giới biến động trái chiều. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7/2023 được ghi nhận tại mức 2.574 USD/tấn sau khi tăng 0,82% (tương đương 21 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2023 tại New York ở mức 181,6 US cent/pound sau khi giảm 0,60% (tương đương 1,1 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 14h30 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 29/05/2023 lúc 14:30:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 29/05/2023 lúc 14:30:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay lặng sóng. các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 60.500 - 61.100 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay lặng sóng. các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 60.500 - 61.100 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 60.500 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai với giá 60.800 đồng/kg - ngang với tỉnh Kon Tum. Cùng thời điểm khảo sát, hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 61.100 đồng/kg. Đây là giá thu mua cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Theo các nhà dự báo thời tiết, hiện tượng thời tiết El Nino sẽ phát triển trên toàn cầu vào nửa cuối năm nay, gây ra rủi ro lớn hơn đối với việc sản xuất giống cà phê Robusta so với cà phê Arabica.

Hiện tượng thời tiết làm gián đoạn các loại hình mưa và nhiệt độ, có thể thắt chặt thêm nguồn cung và tăng giá cà phê Robusta, loại cà phê có hàm lượng cafein cao hơn cà phê Arabica và chủ yếu được sử dụng để pha cà phê hòa tan.

Các nhà phân tích và chuyên gia thời tiết cho biết, hai quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới là Việt Nam và Brazil có thể bị thiệt hại về năng suất nếu El Nino phát triển mạnh.

Giá cà phê Robusta đã tăng trong tuần qua lên mức cao nhất trong 15 năm do nguồn cung khan hiếm và lo ngại về sản lượng trong tương lai do El Nino.

Dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Cepea thuộc Đại học São Paulo (Brazil) công bố cho thấy, tính đến nay nông dân tại các bang sản xuất cà phê Conilon Robusta chính ở Brazil đã thu hoạch xấp xỉ 30% sản lượng vụ mùa mới và họ không vội bán hàng ra cho dù tỷ giá tiền tệ hiện đang có lợi mà kỳ vọng một mức giá khả quan hơn nữa.



Theo kết quả khảo sát lần II của Conab – Brazil, sản lượng Conilon Robusta năm nay ước chỉ khoảng 16,81 triệu bao, giảm 7,6% so với vụ trước do thời tiết bất lợi.

Trong khi đó, báo cáo thời tiết mưa tại các bang trồng cà phê Arabica chính của Brazil có thể làm trì hoãn thu hoạch vụ mùa mới năm nay vì quả cà phê sẽ chin chậm lại.

Theo dữ liệu báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê trong nửa đầu tháng 5 đã đạt 62.532 tấn (khoảng 1,042 triệu bao), giảm 2,53% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã góp phần hỗ trợ xu hướng giá tăng liên tiếp trên sàn London.

Dự báo tháng còn lại của quý II/2023, tốc độ tăng giá cà phê có thể chậm lại do các yếu tố vĩ mô không thuận lợi.

Dự báo tháng còn lại của quý II/2023, tốc độ tăng giá cà phê có thể chậm lại do các yếu tố vĩ mô không thuận lợi. Tăng trưởng kinh tế thế giới được các tổ chức quốc tế dự báo không có nhiều khả quan trong năm nay. Việc Fed nâng lãi suất lên thêm 0,25 điểm phần trăm tại phiên họp điều hành đầu tháng 5 góp phần gia tăng gánh nặng cho việc đầu cơ hàng hóa tác động tiêu cực lên giá cà phê.

Xét trên yếu tố kĩ thuật, sau đà tăng mạnh gần chạm mức cao nhất kể từ tháng 6/2011, giá cà phê Robusta gặp phải ngưỡng kháng cự 2.578 USD/tấn và đã điều chỉnh xuống vùng 2.426 USD/tấn. Mặc dù vậy, thanh khoản vẫn được giữ ổn định. Tuy nhiên, để vượt qua ngưỡng cản này đòi hỏi sẽ cần lực cầu mạnh hơn nữa. Nhưng xét trong bối cảnh môi trường lãi suất cao như hiện nay, dòng tiền lớn đổ vào các hợp đồng cà phê, đặc biệt là kỳ hạn tháng 7 khá khó khăn. Do đó, việc giá cà phê Robusta có bứt phá được ngưỡng 2.578 USD/tấn sẽ là một thử thách lớn nhưng nếu vượt qua được và kiểm chứng lại mức giá này thành công thì có thể đà tăng giá còn kéo dài, tiến đến tiếp theo là 2.713 USD/tấn.

Trong nước, dự báo giá cà phê nội địa trong năm nay có thể chạm mốc 70.000 đồng/kg. Tình hình tiêu thụ cà phê Việt Nam được cho là sẽ khả quan hơn. Cục Xuất nhập khẩu mới đây dự báo quý II, xuất khẩu cà phê của Việt Nam có khả năng sẽ phục hồi trở lại nhờ nhu cầu tiêu thụ cà phê của khu vực châu Âu tăng.