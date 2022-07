Giá cà phê sụt giảm mạnh ngày thứ 4 liên tiếp, vì sao?

Giá cà phê hôm nay 8/7 trên thị trường thế giới và trong nước tiếp tục đồng loạt giảm. Trong đó, giá cà phê trong nước giảm sâu 400 đồng/kg, về mức 40.800 - 41.400 đồng/kg.

Giá cà phê ngày 8/7 giảm thêm 400 đồng/kg, thị trường ảm đạm. Đồng USD tăng tiếp tục gây sức ép lên thị trường hàng hóa nói chung, cà phê nói riêng. Sản lượng cà phê dự báo tăng, nhu cầu giảm.

Giá cà phê hôm nay 8/7: Tiếp tục giảm 400 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm 400 đồng/kg, giá cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk là 41.400 đồng/kg, giá thấp nhất tại tỉnh Lâm Đồng là 40.800 đồng/kg.



Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch hôm nay giá cà phê ở Lâm Đồng giảm 400 đồng/kg, tại Bảo Lộc, Lâm Hà ở mức 40.900 đồng/kg, tại Di Linh ở ngưỡng 40.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại Đắk Lắk giảm 400 đồng/kg, cụ thể ở tại Cư M'gar ở mức 41.400 đồng/kg, tại Buôn Hồ giá cà phê ở ngưỡng 41.300 đồng/kg. Giá cà phê tại Gia Lai giảm 400 đồng/kg, giá ở Pleiku là 41.300 đồng/kg, và Ia Grai giao dịch quanh mức 41.300 đồng/kg.

Giá cà phê tại Đắk Nông giảm 400 đồng/kg, dao động ở ngưỡng 41.300 đồng/kg. Giá cà phê tại Kon Tum giảm 400 đồng/kg, dao động ở mức 41.300 đồng/kg. Giá cà phê giao tại cảng TP.HCM giảm 400 đồng/kg, dao động ở ngưỡng 45.300 đồng/kg.

Trên cả hai sàn, giá cà phê kỳ hạn cũng tiếp tục sụt giảm do lo ngại rủi ro tăng cao khi các ngân hàng trung ương đồng loạt nâng cao lãi suất cơ bản tiền tệ để ngăn chặn lạm phát vượt mức. Đặc biệt, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp tháng 6 cho thấy đã có sự lưỡng lự khi phải ra quyết định "diều hâu” nhằm ngăn chặn lạm phát vì có thể góp phần ngăn chặn sự hồi phục nền kinh tế quốc gia sau đại dịch covid-19, hoặc thậm chí dẫn đến suy thoái.

Giá cà phê chốt phiên giao dịch ngày 7/7 tiếp tục giảm trên cả hai sàn, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe - London giảm nhẹ, kỳ hạn giao tháng 9/2022 giảm 11 USD (0,56%), giao dịch tại 1.944 USD/tấn. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 11/2022 giảm 9 USD (0,46%) giao dịch tại 1.947 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US - New York kỳ hạn giao tháng 9/2022 tiếp tục giảm nhẹ 0,3 Cent (0,14%), giao dịch tại 218,90 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 12/2022 giảm 0,2 Cent/lb (0,09%), giao dịch tại 216,05 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trên trung bình.

Giá cà phê tiếp tục dao động thiếu định hướng khi thị trường tìm cách "tiêu hóa" các báo cáo vừa được phát hành. Đáng chú ý nhất là báo cáo định kỳ hai năm về ngành cà phê thế giới của USDA và Báo cáo Thương mại tháng 5 của ICO.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), toàn cầu có khả năng dư thừa 8 triệu bao trong niên vụ cà phê mới 2022/2023 là do nhà sản xuất và xuất khẩu hàng đầu thế giới vào năm cho sản lượng cao theo chu kỳ “hai năm một” của cây cà phê Arabica ở Brazil.

Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO) duy trì dự báo về nguồn cung cà phê toàn cầu trong niên vụ cà phê hiện tại 2021-2022 ở mức 167,2 triệu bao, giảm hơn 2,1% so với niên vụ trước. Đồng thời giữ nguyên dự báo tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ tăng 3,3%, lên mức 170,3 triệu bao.

Trên thực tế, Funcafé – Brasil đã điều tiết nguồn vốn tín dụng để mua cà phê dự trữ và hỗ trợ cho nhà nông để giúp họ không bán ra thị trường ồ ạt làm giá giảm sâu khi vào thu hoạch vụ mới.

Cà phê Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức

Theo ước tính, trong tháng 6/2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 145 nghìn tấn, trị giá 335 triệu USD, tăng 1,9% về lượng và tăng 3,2% về trị giá so với tháng 5/2022, so với tháng 6/2021 tăng 13,3% về lượng và tăng 34,7% về trị giá. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt xấp xỉ 1,03 triệu tấn, trị giá 2,32 tỷ USD, tăng 21,7% về lượng và tăng 49,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 6/2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước tính đạt mức 2.309 USD/tấn, tăng 1,3% so với tháng 5/2022 và tăng 18,9% so với tháng 6/2021. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 2.258 USD/ tấn, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cũng cho biết, ngành cà phê Việt Nam đang có cơ hội vượt qua con số kỷ lục 3,7 tỷ USD của năm 2012, để lần đầu tiên cán mốc 4 tỷ USD trong năm nay.

Thị trường cà phê nội địa Việt Nam được dự đoán vẫn sẽ chịu áp lực trước những nút thắt về chuỗi cung ứng chưa được giải quyết triệt để.

Bên cạnh đó, việc giới đầu cơ còn e ngại rủi ro tăng trưởng toàn cầu có thể ảnh hưởng đến hàng hóa, trong đó có mặt hàng cà phê. Ngoài ra, xung đột Nga - Ukraine sẽ càng làm cho tiêu thụ cà phê thêm khó khăn.

Theo Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia (NCIF), cảng Thượng Hải đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa nhưng không thể một sớm một chiều giải quyết được lượng hàng hóa dồn ứ tại Trung Quốc.

Giá cước từ cảng lên hàng tại Trung Quốc hiện cao gấp 20 lần cước từ Mỹ để đưa hàng sang châu Á. Chính vì vậy, đường đi của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực ít ra trong vài tháng nữa, nếu như dịch Covid-19 hoàn toàn lắng dịu.

Dù không ít nhà kinh doanh cà phê Việt Nam đã chọn hướng thuê tàu rời để đưa hàng sang các nước nhập khẩu, nhưng chỉ các doanh nghiệp lớn, có mạng lưới hoạt động rộng khắp mới có khả năng thuê tàu cho riêng mình.

Doanh nghiệp cà phê Việt Nam, thường chỉ cỡ trung và nhỏ, bán qua trung gian là chủ yếu, nên chưa thể chủ động bán hàng như trước đại dịch. Sức bán vì vậy mà hạn chế. Lượng tồn kho sau 5 tháng đầu niên vụ đã giảm dần.

Hiện tượng tranh mua tranh bán giảm sẽ khiến cho giá bán xuất khẩu không rẻ như trước. Giá cà phê nội địa hiện nay khoảng 43 triệu đồng/tấn thì khó có thể chào giá xuất khẩu trừ trên 200 USD/tấn FOB. Mặt khác, người tiêu dùng có xu hướng cắt giảm chi tiêu do lạm phát tăng cao, tình hình kinh tế khó khăn cũng khiến cho tiêu thụ cà phê của ta khó khăn hơn.

Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê của Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức.

Theo đó, đồng tình với dự báo của USDA, Vicofa cho rằng, trong nước, nông dân trồng cà phê đang phải chịu áp lực trước chi phí phân bón và xăng dầu tăng cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận. Một số hộ phải cắt giảm chi phí đầu vào, hạn chế bán ra để chờ giá tăng. Vì vậy, việc mua bán cà phê tại các đại lý vì thế cũng hạn chế.

Vicofa đưa ra cảnh báo cho rằng, giá cả vật tư phân bón tăng cao sẽ khiến nông dân cắt giảm đầu tư chăm bón. Điều này có thể khiến sản lượng cà phê Robusta sụt giảm 10% trong vụ sắp tới, giá cà phê khó có thể tăng mạnh trước áp lực cung cầu của thế giới dù sản lượng trong nước sụt giảm...