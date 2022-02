Giá cá tra nguyên liệu ở đồng bằng sông Cửu Long mức cao, nhiều hộ nuôi vẫn chưa bán

Giá bán cá tra nguyên liệu đang dao động ở mức 29.500 - 30.000 đồng/kg với kích cỡ từ 700 – 800g/con, giá bán đã tăng 10.000 đồng/kg so với cùng kỳ.

Giá cá tra đang cao. Ảnh: VOV

Người nuôi cá tra bắt đầu có lãi sau thời gian dài giá cá sụt giảm trầm trọng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tác động khiến chuỗi cung ứng bị đứt gãy, nhà máy thiếu nguyên liệu. Giá cá tra nguyên liệu tăng cao nhưng người dân cần thận trọng giữa cung và cầu để tránh tình trạng ồ ạt nuôi khiến dư thừa và giá sẽ biến động.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố (TP) Cần Thơ, các hộ nuôi cá tra trên địa bàn Cần Thơ với diện tích nuôi hơn 470 ha, tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 66% so với kế hoạch năm; diện tích thu hoạch 90 ha và sản lượng hơn 28.000 tấn, tăng 27% so với cùng kỳ và đạt 16% so với kế hoạch năm. Hiện nay, giá bán cá tra nguyên liệu đang dao động ở mức 29.500 - 30.000 đồng/kg với kích cỡ từ 700 – 800g/con, giá bán đã tăng 10.000 đồng/kg so với cùng kỳ và giá thành sản xuất bình quân từ 23.000 – 24.000 đồng/kg cá tra nguyên liệu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Cần Thơ thông tin, giá cá tra giống hiện nay trên địa bàn Cần Thơ đang dao động 39.000 – 42.000 đồng/kg, tăng 17.000 đồng/kg so với cùng kỳ. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong suốt thời gian qua khiến nhiều cơ sở nuôi đã tạm dừng, thay đổi đối tượng nuôi, nghỉ nuôi, trong khi số cơ sở còn lại nuôi cầm chừng cho nên lượng cá nguyên liệu kích cỡ 0,8 - 1 kg/con cung cấp cho thị trường xuất khẩu không nhiều, nguồn hàng khan hiếm, đa số cá đang có kích cỡ 0,5 - 0,7 kg/con.

Tại quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đa số các hộ nuôi cá tra đã xuất bán sau khi hết giãn cách xã hội, một số ít hộ thì đang xuất bán. Hiện nay, giá cá tra nguyên liệu tăng cao nên một số hộ nuôi cá đạt kích cỡ thu hoạch nhưng vẫn chưa xuất bán vì cho rằng giá sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Ông Phạm Trường Yên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Cần Thơ cho biết, với nhu cầu tăng mạnh như hiện tại, dự báo giá cá năm nay sẽ rất tốt nhưng cần phải cân đối giữa cung và cầu, tránh tình trạng sản xuất ồ ạt gây dư thừa.

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến ngành hàng cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bị ảnh hưởng, thì bước sang quý IV/2021 tín hiệu xuất khẩu đã có nhiều tiến triển, nhiều đơn hàng đã xuất đi các quốc gia, vùng lãnh thổ. Đến thời điểm này, giá cá tra đang được người dân bán cho các doanh nghiệp tăng 10.000 đồng/kg đã cho thấy tín hiệu đang tốt dần và được dự báo sẽ còn tăng trong năm nay khi nhu cầu của một số thị trường nhập khẩu đang có xu hướng tăng về giá trị và số lượng.