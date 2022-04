Giá cao kỷ lục làm thịt nhập đắt đỏ, lợn hơi trong nước tiến sát mốc 60.000 đồng/kg

Tổng số trâu của cả nước trong quý I/2022 giảm khoảng 2% so với quý I/2021; trong khi tổng số bò tăng khoảng 1,1%; sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng quý I/2022 ước đạt 33,9 nghìn tấn, tăng 1,1%; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 128,9 nghìn tấn, tăng 3,4% so với quý I/2021. Trong quý I/2022, đàn lợn tiếp tục hồi phục, dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát và đàn gia cầm cả nước phát triển ổn định. Ước tính tổng đàn lợn tăng khoảng 4,2% so với quý I/2021; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng quý I/2022 ước đạt 1.041,6 nghìn tấn, tăng 4,3% so với quý I/2021, đạt 24% kế hoạch năm 2022; đàn gia cầm của cả nước tăng khoảng 2,4%; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng quý I/2022 ước đạt 507,3 nghìn tấn, tăng 5,3% so với quý I/2021 và đạt 25% kế hoạch cả năm 2022.