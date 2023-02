Giá cao su hôm nay 10/2 giảm đỏ toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả kỳ hạn với mức giảm gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở tất cả các kỳ hạn...

Giá cao su hôm nay 10/2: Giá cao su lại giảm

Giá cao su hôm nay 10/2 giảm đỏ toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả kỳ hạn với mức giảm gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở tất cả các kỳ hạn...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 2/2023 ghi nhận mức 213,0 yen/kg, giảm 0,42%, giảm 0,9 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 3/2023 giảm 0,65%; kỳ hạn cao su tháng 4/2023; kỳ hạn tháng 5/2023; cao su kỳ hạn tháng 6/2023 hôm nay đã giảm trở lại với mức giảm gần 1%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 3/2023 đứng ở mức 12.375 nhân dân tệ/tấn, giảm 1,08%, giảm 135 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải giảm trở lại ở các kỳ hạn tháng 4/2023 và tháng 6/2023 và tháng 7/2023; cao su kỳ hạn tháng 5/2023 cũng giảm 0,89%.

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Cập nhật: 10/02/2023 lúc 13:54:01 (delay 10 phút)

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Cập nhật: 10/02/2023 lúc 13:54:01 (delay 10 phút)

Giá cao su hôm nay 10/2: Giá cao su giảm đỏ toàn thị trường

Dự báo về triển vọng xuất khẩu cao su trong năm 2023, Hiệp hội Cao su Việt Nam cho rằng sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong nửa đầu năm 2023. Vào cuối tháng 12/2022, giá cao su thế giới xuống đáy 1 tháng. Đóng cửa ngày 26/12, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 5 trên sở Osaka giảm phiên thứ 2 liên tiếp với mức giảm 1,05% xuống 1.633 USD/tấn. Đây là mức thấp nhất của giá cao su kể từ ngày 28/11, khi nhu cầu chưa hồi phục đúng với kỳ vọng của thị trường. Sang đến ngày giao dịch đầu năm 2023, giá cao su vẫn trong trạng thái giảm nhẹ.

Trung Quốc vẫn là nước nhập khẩu cao su lớn nhất, chiếm hơn 22% tổng nhập khẩu cao su trên toàn thế giới. Hiện Trung Quốc vẫn đang phải ứng phó với số ca nhiễm Covid-19 tăng cao, tiếp tục gây ra hiện tượng gián đoạn sản xuất ở nhiều khu vực kinh tế trọng điểm. Điều này sẽ tác động xấu đến thị trường cao su và giá cao su trên thế giới trong tháng đầu năm.

Mới đây, tập đoàn ISRG của Singapore đã dự báo nhu cầu sử dụng cao su trên toàn thế giới sẽ tăng trưởng đều đặn 2,4% mỗi năm trong giai đoạn 2023-2031, tăng mạnh so với mức tăng trưởng 1,8% trong năm 2022.

Ngành cao su cũng đang kỳ vọng Trung Quốc sẽ dỡ bỏ chính sách Zero-Covid và chờ đợi nền kinh tế Trung Quốc sẽ mở cửa trở. Khi đó, sẽ là cơ hội rất tốt cho xuất khẩu cao su hồi phục, trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu từ Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Trong tháng 01/2023, giá mủ cao su nguyên liệu tại thị trường trong nước biến động nhẹ, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước và Gia Lai ổn định, trong khi tại Bình Dương tăng. Tại Bình Phước hiện giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 270-280 đồng/TCS, ổn định so với cuối năm 2022. Tại Gia Lai, mủ cao su được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 230-240 đồng/TSC, ổn định so với cuối năm 2022. Trong khi đó, tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa hiện ở mức 286-288 đồng/TSC, tăng 13-15 đồng/ TSC so với cuối năm 2022.