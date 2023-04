Giá cao su hôm nay 20/4: Giá cao su giảm mạnh toàn thị trường

Giá cao su hôm nay 20/4 giảm mạnh toàn thị trường. Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng quay đầu giảm ở các kỳ hạn...

Giá cao su hôm nay 20/4: Giá cao su giảm, thị trường phủ sắc đỏ

Giá cao su hôm nay 20/4 giảm mạnh toàn thị trường. Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng quay đầu giảm ở các kỳ hạn...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 4/2023 ghi nhận mức 206,6 yen/kg, gần như không đổi. Kỳ hạn cao su tháng 5/2023 giảm; kỳ hạn cao su tháng 6/2023; kỳ hạn tháng 7/2023 và cao su kỳ hạn tháng 8/2023 cũng giảm trên dưới 1%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2023 đứng ở mức 11.780 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,55%, giảm 65 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải giảm ở kỳ hạn tháng 6/2023; kỳ hạn cao su tháng 7/2023, kỳ hạn cao su tháng 8/2023; kỳ hạn cao su kỳ hạn tháng 9/2023 cũng đều giảm gần 1%.

Trong tháng 3, Việt Nam xuất khẩu được 116.000 tấn cao su, trị giá 164 triệu USD, giảm 12% về lượng và giảm 11% về kim ngạch so với tháng 2, đồng thời tăng 3% về lượng và giảm 19% về giá trị so với tháng 3/2022. Giá cao su xuất khẩu trong tháng này đạt 1.414 USD/tấn, giảm 21,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế quý I, xuất khẩu cao su đạt 382.000 tấn, trị giá 531 triệu USD, giảm 6% về lượng và giảm 26% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá cao su xuất khẩu ở mức 1.391 USD/tấn, giảm 21% so với quý I/2022 và giảm 16% so với quý I/2021.

Trong quý I, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất tiêu thụ cao su của Việt Nam, chiếm 76% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước. Cụ thể trong quý đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 292.000 tấn cao su, trị giá 397 triệu USD, tăng 4% về lượng nhưng giảm 18% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Tương tự, xuất khẩu cao su sang các thị trường lớn khác như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Indonesia… đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên vẫn có một số thị trường tăng trưởng 30-72% như Nga, Hà Lan, Malaysia...

Hiệp hội cao su Việt Nam (VRA) dự báo trong năm 2023, xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam sẽ tốt hơn khi Trung Quốc nới lỏng hạn chế Covid-19 và mở cửa biên giới từ tháng 1, một động thái có thể thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ cao su toàn cầu.

Tuy nhiên, giá cao su thiên nhiên vẫn sẽ chịu ảnh hưởng của yếu tố cơ bản cung-cầu và tâm lý chung trên thị trường chịu tác động chủ yếu từ diễn biến kinh tế toàn cầu, bao gồm tình hình đại dịch Covid-19 tại Trung Quốc, hồi kết của cuộc xung đột Nga-Ukraine, giá năng lượng có tiếp tục leo thang và lạm phát sẽ còn tăng cao, cũng như việc các ngân hàng trung ương trên toàn cầu thắt chặt chính sách tiền tệ.

Từ đầu tháng 4/2023 đến nay, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu ổn định so với cuối tháng 3/2023, tiếp tục duy trì quanh mức 225-288 đồng/TSC. Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức 270-280 đồng/TSC. Trong khi đó, tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa được giữ ở mức 286-288 đồng/TSC. Tại Gia Lai, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 225-230 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng 3/2023.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, đặt mục tiêu sản lượng khai thác cao su năm 2023 đạt khoảng 425.000 tấn, thu mua là 80.115 tấn, tiêu thụ 507.985 tấn mủ cao su. Với sự suy giảm giá bán mủ cao su, hiện nay chỉ đạt mức giá bình quân khoảng 33 triệu đồng/tấn (giảm 6 - 6,5 triệu/tấn so với cùng kỳ năm trước) nên kết quả thực hiện 3 tháng đầu năm 2023 của Tập đoàn có sự suy giảm so với cùng kỳ năm trước.