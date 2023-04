Thu nhập từ thanh lý cây cao su tăng vọt giúp Cao su Tân Biên (RTB) thoát lỗ trong quý I/2023

Trong quý I/2023, nhờ thu nhập từ thanh lý cây cao su, tăng hơn 44 tỷ đồng so với cùng kỳ đã giúp Cao Su Tân Biên (RTB) thoát lỗ, thậm chí lãi tăng tới hơn 47%.

Công ty CP Cao su Tân Biên (UPCoM: RTB) vừa công bố BCTC riêng quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 93,7 tỷ đồng, giảm 30% so với thực hiện năm 2022. Giá vốn bán hàng cao hơn doanh thu với hơn 100 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của công ty âm 6,5 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính cũng giảm từ 2,1 tỷ đồng xuống hơn 840 triệu đồng. Chi phí bán hàng giảm hơn 31% xuống gần 990 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 78,5% lên hơn 4,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản thu nhập khác tăng gấp đôi lên 87,6 tỷ đồng.

BCTC riêng quý I/2023 của RTB

Kết quả, RTB báo lãi sau thuế đạt 56,6 tỷ đồng; tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm 2022. Công ty giải trình là do có thu nhập từ thanh lý cây cao su tăng hơn so với cùng kỳ, kéo theo lợi nhuận sau thuế tăng vọt.

Tổng tài sản tính tới 31/3/2023 đạt 1.463,8 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 2,7 lần lên 95,2 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 16,7% lên 120 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 21% xuống 149,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm 8,7% xuống 174,4 tỷ đồng; người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng hơn 7 lần lên 82 tỷ đồng; vay nợ thuê tài chính dài hạn ghi nhận 18,6 tỷ đồng.

Năm 2023, Công ty đặt mục tiêu tiêu thụ 12.500 tấn cao su, tương ứng với mức doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 614,6 tỷ đồng và 143,8 tỷ đồng. Với kế hoạch đề ra, Cao su Tân Biên dự kiến doanh thu năm 2023 giảm 21,4% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận trước thuế tăng 7,3%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/4, cổ phiếu RTB giảm 2,78% xuống 21.000 đồng/cp.