Giá cao su ngày 20/6 giảm nhẹ toàn thị trường châu Á, trong đó, giá cao su liên tiếp giảm sâu tại Trung Quốc. 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 402,64 nghìn tấn cao su, trị giá 686,75 triệu USD, tăng 7,3% về lượng và tăng 13,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Giá cao su hôm nay 20/6: Giảm nhẹ toàn thị trường châu Á

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su kỳ hạn giao tháng 6/2022 ghi nhận mức 262,0 yen/kg, tăng 1,15% (tương đương 3 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 16h06 (giờ Việt Nam). Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2022 tại Nhật Bản giảm 0,08%, giảm 0,2 yen/kg, đứng ở mức 253,0 yen/kg

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 7/2022 đứng tại mức 12.535 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,71%, giảm 90 nhân dân tệ/tấn. Giá cao su Thượng Hải hôm nay tiếp tục giảm ở các kỳ hạn tháng 8, 9, 10, 11 ở mức gần 1%, giảm từ 65-75 nhân dân tệ/tấn.

Cập nhật lúc: 20/06/2022 lúc 16:06:03

Cập nhật lúc: 20/06/2022 lúc 16:06:03

Giá cao su hôm nay 20/6: Giá cao su vẫn giảm sâu tại Trung Quốc.

Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 6/2022, sau đó giảm trở lại trước mối lo ngại về lạm phát. Cụ thể: Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), giá cao su tăng lên mức 256 yen/kg vào ngày 06/6/2022, sau đó giá giảm trở lại nhưng vẫn ở mức cao hơn so với cuối tháng 5/2022. Ngày 08/6/2022, giá cao su RSS3 giao tháng 7/2022 ở mức 252,9 yen/kg (tương đương 1,89 USD/kg), tăng 3,9% so vớicuối tháng 5/2022 và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 tăng lên mức 13.210 nhân dân tệ/tấn vào ngày 03/6/2022, nhưng sau đó giá giảm trở lại. Ngày 08/6/2022, giá cao su RSS3 giao tháng 7/2022 ở mức 13.055 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,95 USD/kg), giảm 0,3% so với cuối tháng 5/2022, nhưng tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Thái Lan giá cao su RSS3 tăng lên mức 73,1 Baht/kg vào ngày 06/6/2022. Đến ngày 07/6/2022, giá cao su RSS3 chào bán ở mức 72,9 Baht/kg (tương đương 2,11 USD/ kg), tăng 1,3% so với cuối tháng 5/2022 và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhu cầu từ Trung Quốc, quốc gia chiếm 42% nhu cầu cao su tự nhiên toàn cầu, dự kiến sẽ tăng lên, do các quy định về Covid-19 ở Thượng Hải được nới lỏng từ ngày 01/6/2022. Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của Nhật Bản cũng tăng trưởng nhanh nhất trong 6 tháng vào tháng 5/2022 do tâm lý người tiêu dùng tích cực hơn sau khi các biện pháp hạn chế Covid-19 được nới lỏng. Các công ty ô tô Nhật Bản có thể đạt lợi nhuận kỷ lục trong năm nay khi họ nâng giá xe và cắt giảm chi phí để giảm thiểu tác động từ lạm phát tăng cao. Trong khi đó, tại Ấn Độ, những trận mưa trái mùa liên tục đã làm gián đoạn việc thu hoạch mủ ở bang Kerala (Ấn Độ) kể từ giữa tháng 5/2022.

Từ đầu tháng 6/2022 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước ổn định. Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 305-345 đồng/độ mủ, ổn định so với cuối tháng 5/2022. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa được giữ ở mức 340 đồng/độ TSC. Giá mủ cao su tại Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 300-310 đồng/độ TSC, ổn định so với cuối tháng 5/2022.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 5/2022, Việt Nam xuất khẩu được 114,15 nghìn tấn cao su, trị giá 194,85 triệu USD, tăng 45,7% về lượng và tăng 37,8% về trị giá so với tháng 4/2022; so với tháng 5/2021 tăng 38,1% về lượng và tăng 36,1% về trị giá. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su đạt 599,43 nghìn tấn, trị giá 1,05 tỷ USD, tăng 8,9% về lượng và tăng 13,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Về giá xuất khẩu: Tháng 5/2022, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.707 USD/tấn, giảm 5,5% so với tháng 4/2022 và giảm 1,5% so với tháng 5/2021.

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan

Tháng 5/2022, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 67,2% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 76,75 nghìn tấn, trị giá 124,58 triệu USD, tăng 68,1% về lượng và tăng 57,7% về trị giá so với tháng 4/2022; so với tháng 5/2021 tăng 47,2% về lượng và tăng 44,8% về trị giá.

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc ở mức 1.623 USD/tấn, giảm 6,1% so với tháng 4/2022 và giảm 1,6% so với tháng 5/2021. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 402,64 nghìn tấn cao su, trị giá 686,75 triệu USD, tăng 7,3% về lượng và tăng 13,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 5/2022, xuất khẩu cao su sang một số thị trường chủ chốt tiếp tục tăng trưởng tốt cả về lượng và trị giá so với tháng 5/2021, trong đó đáng chú ý như: Ấn Độ, Đức, Pakistan, Nga, Indonesia, Brazil, Hà Lan, Peru…