Giá cao su hôm nay 22/4: Giá cao su chưa có dấu hiệu phục hồi

Giá cao su hôm nay 22/4: Giá cao su giảm cuối tuần

Giá cao su hôm nay 22/4 chưa có dấu hiệu phục hồi tại các thị trường. Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su nối dài đà giảm, chỉ có 1 kỳ hạn cao su có giá tăng.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 4/2023 ghi nhận mức 203,0 yen/kg, tăng 0,45%, tăng 0,9 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 5/2023 giảm; kỳ hạn cao su tháng 6/2023; kỳ hạn tháng 7/2023 và cao su kỳ hạn tháng 8/2023 cũng giảm trên dưới 1%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2023 đứng ở mức 11.565 nhân dân tệ/tấn, giảm 2,32%, giảm 275 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải giảm ở kỳ hạn tháng 6/2023; kỳ hạn cao su tháng 7/2023, kỳ hạn cao su tháng 8/2023; kỳ hạn cao su kỳ hạn tháng 9/2023 cũng đều giảm gần 3%.

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Cập nhật: 22/04/2023 lúc 15:00:01 (delay 10 phút)

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 3/2023, Việt Nam xuất khẩu được 115,9 nghìn tấn cao su, trị giá 163,92 triệu USD, giảm 11,6% về lượng và giảm 11,4% về trị giá so với tháng 02/2023; So với tháng 3/2022 tăng 3,1% về lượng, nhưng giảm 19% về trị giá. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cao su đạt 381,78 nghìn tấn, trị giá 531,3 triệu USD, giảm 6,1% về lượng và giảm 25,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Về giá xuất khẩu: Tháng 3/2023, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.414 USD/tấn, tăng 0,2% so với tháng 02/2023, nhưng giảm 21,5% so với tháng 3/2022.

Tháng 3/2023, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất tiêu thụ cao su của Việt Nam, chiếm 74,9% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 86,81 nghìn tấn, trị giá 119,86 triệu USD, giảm 12,1% về lượng và giảm 11,6% về trị giá so với tháng 02/2023; So với tháng 3/2022 tăng 24,4% về lượng, nhưng giảm 1,9% về trị giá. Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc ở mức 1.381 USD/tấn, tăng 0,6% so với tháng 02/2023, nhưng giảm 23,3% so với tháng 3/2022. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 292,61 nghìn tấn cao su, trị giá 397 triệu USD, tăng 4,4% về lượng, nhưng giảm 17,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cao su sang phần lớn các thị trường đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên xuất khẩu sang một thị trường vẫn tăng trưởng tốt cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2022, trong đó đáng chú ý là các thị trường như: Nga, Hà Lan, Malaysia...