Giá cao su hôm nay 23/9: Giá mủ cao su nội địa vẫn giảm thấp

Giá cao su hôm nay 23/9: Giá cao su kỳ hạn tăng giảm trái chiều hôm nay tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản). Trong nước, trong 10 ngày giữa tháng 9/2022, giá mủ cao su nguyên liệu tại một số tỉnh, thành phố giảm 5-10 đồng/TSC so với 10 ngày trước đó.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 9/2022 ghi nhận mức 220,5 yen/kg, tăng 1,13%, tăng 2,5 yen/kg. Các kỳ hạn cao su tháng 12 và tháng 1/2023 đều ghi nhận mức tăng nhẹ.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 10/2022 đứng ở mức 11.975 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,04%, giảm 5 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay giảm ở các kỳ hạn tháng 1/2023, tháng 3/2023, tháng 4/2023 ở mức giảm gần 1%.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 23/09/2022 lúc 13:30:01

Trong 10 ngày giữa tháng 9/2022, giá mủ cao su nguyên liệu tại một số tỉnh, thành phố giảm 5-10 đồng/TSC so với 10 ngày trước đó. Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 260-270 đồng/TSC, giảm 5 đồng/TSC so với 10 ngày trước đó. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 273-275 đồng/TSC, giảm 7 đồng/TSC so với 10 ngày trước đó. Tại Gia Lai, mủ cao su được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 250-260 đồng/TSC, giảm 10 đồng/ TSC so với 10 ngày trước đó.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được 88,72 nghìn tấn cao su sang Ấn Độ, trị giá đạt 157,11 triệu USD, tăng 45,5% về lượng và tăng 44,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021; giá xuất khẩu bình quân đạt 1.771 USD/tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 8 tháng đầu năm 2022, chủng loại cao su SVR10 được xuất khẩu sang Ấn Độ nhiều nhất, chiếm 34,7% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Ấn Độ. Đứng thứ 2 là chủng loại SVR3L chiếm 28,9% và thứ ba là RSS3 chiếm 11,7% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Ấn Độ trong 8 tháng đầu năm 2022. Trong 8 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân một số chủng loại cao su sang Ấn Độ tăng so với cùng kỳ năm 2021 như: SVR20 tăng 4%; SVR10 tăng 3,8%; Latex tăng 4,4%... Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân một số chủng loại cao su sang Ấn Độ vẫn giảm như SVR3L giảm 2,9%; SVR CV60 giảm 0,6%; SVR CV50 giảm 1,9%...