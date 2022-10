Giá cao su hôm nay 31/10: Giá cao su tiếp tục giảm mạnh đầu tuần.

Giá cao su hôm nay 31/10: Giá cao su kỳ hạn tiếp tục giảm mạnh toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản).

Giá cao su kỳ hạn hôm nay tiếp đà giảm mạnh toàn thị trường tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản).

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 12/2023 ghi nhận mức 208,7 yen/kg, giảm 1,34%, giảm 2,8 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 11 là kỳ hạn tăng duy nhất, tăng 0.6%; các kỳ hạn tháng 1/2023, kỳ hạn tháng 2/2023, kỳ hạn tháng 3/2023 giảm mạnh gần 2%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 11/2022 đứng ở mức 10.830 nhân dân tệ/tấn, giảm 1,81%, giảm 200 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay giảm mạnh tiếp ở các kỳ hạn tháng 1/2023, tháng 3/2023, tháng 4/2023, tháng 5/2023 ở mức hơn 1% và hơn 2%.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 31/10/2022 lúc 15:36:01

Trong 10 ngày giữa tháng 10/2022, giá cao su tại các sàn châu Á biến động mạnh, giá tại Nhật Bản và Thượng Hải tăng/giảm trở lại liên tục trong mấy phiên gần đây, nhưng vẫn giảm so với 10 ngày trước đó.

Cụ thể: Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), sau khi giảm xuống mức 221 yen/kg (ngày 14/10/2022), giá tăng trở lại trong mấy phiên gần đây, nhưng vẫn giảm so với 10 ngày trước đó. Ngày 18/10/2022 giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 226,7 yen/kg (tương đương 1,52 USD/kg), giảm 0,04% so với 10 ngày trước đó, nhưng tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá cao su trên thị trường Nhật Bản tăng trở lại do dự đoán nguồn cung sẽ thắt chặt sau cuộc đàm phán của các nhà sản xuất cao su tự nhiên hàng đầu châu Á để thảo luận về hạn ngạch xuất khẩu nhằm ổn định giá cả, tuy nhiên đà tăng bị hạn chế do các biện pháp phòng chống Covid-19 mới tại Trung Quốc đã gây áp lực cho thị trường.

Tại sàn SHFE Thượng Hải giá biến động mạnh. Sau khi giảm xuống mức 11.650 nhân dân tệ/tấn (ngày 12/10/2022), giá tăng nhẹ trở lại, nhưng vẫn giảm so với 10 ngày trước đó. Ngày 20/10/2022, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 11.745 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,63 USD/tấn), giảm 2,7% so với 10 ngày trước đó và giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Thái Lan, sau khi tăng lên mức 55,6 Baht/kg (ngày 11/10/2022), giá cao su tự nhiên giảm trở lại. Ngày 18/10/2022, giá cao su RSS3 chào bán ở mức 54,1 Baht/kg (tương đương 1,42 USD/kg), giảm 1,6% so với 10 ngày trước đó và giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Malaysia, tháng 8/2022, sản lượng cao su tự nhiên của Malaysia đạt 26,41 nghìn tấn, giảm 3,8% so với tháng 7/2022 và giảm 15,2% so với tháng 8/2021. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, sản lượng cao su tự nhiên của Malaysia đạt 255,2 nghìn tấn, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu cao su cao su tự nhiên của Malaysia trong tháng 8/2022 đạt 60,17 nghìn tấn, tăng 11,9% so với tháng 7/2022 và tăng 1,7% so với tháng 8/2021. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Malaysia, chiếm 40,5% tổng lượng cao su xuất khẩu của nước này; tiếp đến là Iran chiếm 5,4%; Đức chiếm 4%; Hoa Kỳ chiếm 4% và Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 4%. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, Malaysia xuất khẩu được 426,29 nghìn tấn cao su tự nhiên, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 8/2022, Malaysia nhập khẩu 100,93 nghìn tấn cao su tự nhiên, tăng 46,5% so với tháng 7/2022 và tăng 26,6% so với tháng 8/2021. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, Malaysia nhập khẩu 833,68 nghìn tấn cao su tự nhiên, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiêu thụ cao su tự nhiên nội địa của Malaysia trong tháng 8/2022 đạt 32,83 nghìn tấn, giảm 6,5% so với tháng 7/2022 và giảm 13,1% so với tháng 8/2021. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, tiêu thụ cao su tự nhiên nội địa của Malaysia đạt 311,72 nghìn tấn, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Dự trữ cao su tự nhiên tại Malaysia tính đến cuối tháng 8/2022 đạt 209,49 nghìn tấn, giảm 8,1% so với tháng 7/2022 và giảm 27,1% so với cùng kỳ năm 2021.