Giá cao su hôm nay 7/1 vẫn giảm ở nhiều kỳ hạn, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su vẫn giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su chưa thể phục hồi ở nhiều kỳ hạn.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 1/2023 ghi nhận mức 210 yen/kg, giữ ổn định. Kỳ hạn cao su tháng 2/2023 tăng 0,4 yen/kg; kỳ hạn cao su tháng 3/2023 giảm 0,28%; kỳ hạn tháng 4/2023 tăng 0,41%; cao su kỳ hạn tháng 5/2023 giữ ổn định.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 1/2023 đứng ở mức 13.220 nhân dân tệ/tấn, giảm 1,27%, giảm 170 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải giảm tiếp ở các kỳ hạn tháng 3/2023, kỳ hạn tháng 4/2023, tháng 5/2023 và ở kỳ hạn cao su tháng 6/2023 ở mức gần 1%.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 07/01/2023 lúc 12:30:01

Giá cao su hôm nay 7/1: Giá cao su chưa thể phục hồi

Trong 10 tháng năm 2022, nhập khẩu cao su của hầu hết các thị trường lớn trên thế giới đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nhập khẩu cao su của các thị trường này từ Việt Nam đều giảm so với cùng kỳ năm 2021, trừ Trung Quốc và Ấn Độ.

Trung Quốc: Trong 10 tháng năm 2022, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu cao su lớn nhất thế giới, đạt 10,14 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nhập khẩu cao su của Trung Quốc từ Việt Nam đạt 1,69 tỷ USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 16,7% trong tổng trị giá nhập khẩu cao su của thị trường này, cao hơn so với mức 14,9% của cùng kỳ năm 2021.

Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 2 cho Trung Quốc, sau Thái Lan. Trung Quốc dần nới lỏng các biện pháp phòng dịch Covid-19, xuất khẩu cao su của Việt Nam sẽ được hỗ trợ khi nhu cầu thị trường này phục hồi và giá cao su có khả năng phục hồi.