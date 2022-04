Giá cao su hôm nay 7/4: Giữ không nổi, giá cao su bất ngờ giảm mạnh toàn thị trường

Giá cao su hôm nay (7/4) bất ngờ giảm mạnh toàn thị trường sau khi giằng co tăng giảm trái chiều trong phiên hôm qua. Những ngày trước đó, giá cao su đã liên tục tăng mạnh cùng biến động của giá dầu thô...

Giá cao su hôm nay 7/4: Bất ngờ giảm mạnh toàn thị trường

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 4/2022 ghi nhận mức 263 Yen/kg, giảm 1,68% (tương đương 4,5 Yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 14h06 (giờ Việt Nam).

Giá cao su tại Thượng Hải – Shanghai Futures Exchange (SHFE): Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 4/2022 được điều chỉnh xuống mức 13.215 NDT/tấn, giảm 2,15% (tương đương 290 NDT) so với giao dịch trước đó.

Cập nhật lúc: 07/04/2022 lúc 14:06:01

Cập nhật lúc: 07/04/2022 lúc 14:06:01

Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Giá cao su kỳ hạn tương lai tại Nhật Bản quay đầu giảm mạnh khi đồng Yen yếu đi. Đồng Yen yếu đi làm cho các tài sản tính bằng Yen có giá phải chăng hơn khi được mua bằng các loại tiền tệ khác.

Giá cao su tại Thái Lan hôm nay vẫn giữ đà tăng lên. Giá cao su Thái Lan chạm mức cao nhất kể từ ngày 7/3, là 53,60 baht (1,61 USD)/kg trong phiên vừa qua. Giá nguyên liệu tại Thái Lan đang nhích lên ngày càng cao... đầu ra nguyên liệu không quá tốt vào thời điểm hiện tại và thêm yếu tố tác động là lũ lụt ở một số tỉnh phía Nam Thái Lan sẽ ảnh hưởng đến sản lượng cao su nước này.

Thái Lan hiện là nước sản xuất và xuất khẩu cao su tự nhiên hàng đầu thế giới, chiếm khoảng 1/3 sản lượng cao su toàn cầu mỗi năm. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất cao su Thái Lan (RAOT), Thái Lan cũng dự kiến xuất khẩu khoảng 4,22 triệu tấn cao su trong năm nay, nhiều hơn 2% so với năm 2021.

Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) ước tính sản lượng cao su toàn cầu đạt khoảng 14,55 triệu tấn và tiêu thụ ở mức 14,39-14,82 triệu tấn. Tiêu thụ cao su được dự báo sẽ tăng 2-5%, do đó sản lượng năm 2022 có thể ít hơn nhu cầu.

ANRPC dự báo yếu tố hỗ trợ cao su năm nay bao gồm các điều kiện thời tiết và dịch Covid-19 điều dẫn đến nhu cầu nhiều hơn về găng tay cao su và quần áo bảo hộ cá nhân.

Trong khi đó, những thách thức có thể ảnh hưởng đến nhu cầu cao su bao gồm thiếu chất bán dẫn (có thể ảnh hưởng đến sản xuất và phân phối ô tô), tình trạng thiếu container, chi phí vận tải cao và thông quan chậm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng.

Trong tháng 3/2022, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước ổn định. Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 330-340 đồng/độ mủ. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 348-350 đồng/độ TSC. Giá mủ cao su tại Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 310-320 đồng/độ TSC, ổn định so với cuối tháng 02/2022.

Theo ước tính, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 3/2022 đạt 130 nghìn tấn, trị giá 233 triệu USD, tăng 27,9% về lượng và tăng 28,2% về trị giá so với tháng 02/2022; so với tháng 3/2021 tăng 15,9% về lượng và tăng 18,6% về trị giá.

Giá cao su xuất khẩu bình quân tăng 0,2% so với tháng 02/2022 và tăng 2,3% so với tháng 3/2021, lên mức 1.792 USD/tấn. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su đạt khoảng 424 nghìn tấn, trị giá 746 triệu USD, tăng 4,6% về lượng và tăng 10,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.