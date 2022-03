Giá cao su hôm nay 29/3: Các hợp đồng cao su kỳ hạn đồng loạt đi xuống.

Giá cao su hôm nay 29/3: Trong phiên hôm nay, mức giao dịch của các hợp đồng cao su kỳ hạn trên thị trường thế giới đồng loạt đi xuống.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 5/2022 ghi nhận mức 254,5 Yen/kg, giảm 1,24% (tương đương 3,2 Yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 14h10 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 4/2022 được điều chỉnh xuống mức 13.225 NDT/tấn, giảm 0,68% (tương đương 90 NDT) so với giao dịch trước đó.

Cập nhật lúc: 29/03/2022 lúc 14:12:04

Trong 10 ngày giữa tháng 3/2022, giá cao su tại thị trường châu Á bị tác động bởi diễn biến của thị trường dầu thô và lo ngại tác động của cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 2/2022, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 101,66 nghìn tấn, trị giá 181,75 triệu USD, giảm 47,2% về lượng và giảm 45,1% về trị giá so với tháng 1/2022; so với tháng 2/2021 giảm 2,4% về lượng, nhưng tăng 5,4% về trị giá.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su đạt 294,35 nghìn tấn, trị giá 512,81 triệu USD, tăng 0,2% về lượng và tăng 7,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 2/2022, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.788 USD/tấn, tăng 4,1% so với tháng 1/2022 và tăng 8% so với tháng 2/2021.

Tháng 2/2022, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 66,1% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, đạt 67,18 nghìn tấn, trị giá 117,15 triệu USD, giảm 53,1% về lượng và giảm 51,9% về trị giá so với tháng 1/2022; so với tháng 2/2021 giảm 9,9% về lượng và giảm 1,8% về trị giá.

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc ở mức 1.744 USD/tấn, tăng 2,5% so với tháng 1/2022 và tăng 9% so với tháng 2/2021. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 210,42 nghìn tấn cao su, trị giá 360,96 triệu USD, giảm 2,8% về lượng, nhưng tăng 5,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 2/2022, xuất khẩu cao su sang một số thị trường tăng mạnh cả về lượng và trị giá so với tháng 2/2021 như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Canada, Xrilanca, Brazil…

Thời gian tới, thị trường cao su sẽ có nhiều biến động do xung đột giữa Nga với Ukraine sẽ tác động đến thị trường hàng hóa, trong đó có mặt hàng cao su. Nga và Ukraine là hai trong số những nước tiêu thụ các sản phẩm làm từ cao su nhiều nhất thế giới. Xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Nga cũng sẽ gặp khó khăn do vận tải bị ngừng trệ, rủi ro về giao dịch ngân hàng... Việc cấm vận hàng không cũng sẽ dẫn đến các hãng hàng không phải chọn đường bay dài hơn, chi phí tăng, áp lực gia tăng lên hệ thống vận chuyển logistics toàn cầu và giá cả hàng hóa.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong 2 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc nhập khẩu 1,19 triệu tấn cao su tự nhiên và tổng hợp (kể cả mủ cao su), trị giá 2,22 tỷ USD, tăng 10,5% về lượng và tăng 23,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Thái Lan đang cạnh tranh rất mạnh với Việt Nam để xuất khẩu cao su sang Trung Quốc. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Thái Lan, tháng 1/2022, Thái Lan xuất khẩu được 446,61 nghìn tấn cao su (mã HS: 4001; 4002; 4003; 4005), trị giá 24,79 tỷ Baht (tương đương 750,67 triệu USD), tăng 26% về lượng và tăng 41,1% về trị giá so với tháng 1/2021.

Trung Quốc, Malaysia, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ là 5 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Thái Lan trong tháng 1/2022. Trong đó, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc chiếm 48,3% tổng lượng cao su xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 1/2022 với 215,66 nghìn tấn, trị giá 11,87 tỷ Baht (tương đương với 359,35 triệu USD), tăng 38,9% về lượng và tăng 68,4% về trị giá so với tháng 1/2021. (tỷ giá 1 Baht = 0,03028 USD).

Tại Thái Lan, giá mủ cao su tiếp tục xu hướng giảm đến ngày 17/3/2022, sau đó tăng nhẹ vào ngày 18/3/2022. Ngày 18/3/2022 giá cao su RSS3 chào bán ở mức 68,36 Baht/kg (tương đương 2,04 USD/kg), giảm 1,4% so với 10 ngày trước đó và giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong nước, trong 10 ngày giữa tháng 3/2022, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước giữ ổn định so với 10 ngày trước đó. Tại Bình Phước, hiện mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 300-335 đồng/độ mủ. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 300-350 đồng/độ TSC. Giá mủ cao su Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 310- 320 đồng/độ TSC.