Giá chung cư tăng mạnh kéo theo giá thuê chung cư cũng “tăng vọt”

Thời gian qua, giá chung cư vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt là phân khúc chung cư cao cấp. Do đó, nhu cầu đi thuê chung cư đang gia tăng cũng khiến giá thuê chung cư tăng liên tục, nhất là tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Giá chung cư tiếp tục tăng, nhất là phân khúc cao cấp

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản của Batdongsan.com.vn, tính đến đầu tháng 11/2022, mặt bằng giá chung cư được rao bán tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhất là phân khúc cao cấp.

Trong 10 tháng năm 2022, nhu cầu tìm mua nhà đất toàn quốc tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021, lượng tin đăng bất động sản cũng tăng 40%. Đáng chú ý, sau dịch Covid, thị trường bất động sản TP. HCM có sự hồi phục mạnh mẽ hơn Hà Nội về nhu cầu tìm kiếm và lượng tin đăng.

Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm 2022, mức độ quan tâm đến bất động sản tại TP. HCM tăng 30% so với cùng kỳ 2021. Trong khi đó tại Hà Nội chỉ tăng 11%. Lượng tin đăng bất động sản ở TP. Hồ Chí Minh cũng tăng đến 45%, so với mức tăng 20% của Hà Nội.

Giá chung cư tiếp tục tăng, đặc biệt là phân khúc chung cư cao cấp (Ảnh: TN)

Theo đại diện Batdongsan.com.vn cho biết trong 10 tháng qua, thanh khoản thị trường đang chịu ảnh hưởng từ chính sách kiểm soát tín dụng, thiếu hụt nguồn cung và biến động lãi suất. Trong đó, sự sụt giảm nặng nề nhất chủ yếu rơi vào đất nền và căn hộ hạng sang.

Dù vậy, một số loại hình bất động sản đáp ứng tiêu chí an toàn, phục vụ nhu cầu ở thực, khả năng khai thác giá trị thương mại vẫn "hót" trên thị trường. Minh chứng là giá chung cư vẫn tiếp tục tăng cao, trong đó tăng mạnh nhất ở phân khúc cao cấp.

Trong đó, giá chung cư rao bán tại Hà Nội trong 10 tháng qua tăng từ 3-17% và tăng từ 3-7% tại TP. HCM, tùy từng phân khúc.

Cụ thể, các chuyên gia của Batdongsan.com.vn cho biết tại Hà Nội, giá chung cư rao bán trung bình đối với chung cư bình dân hiện nay phổ biến dưới 30 triệu đồng/m2, trung cấp từ 30-50 triệu đồng/m2, cao cấp trên 50 triệu đồng/m2.

Tại TP. HCM, giá chung cư bình dân rao bán dưới 35 triệu đồng/m2, trung cấp từ 35-55 triệu đồng/m2, cao cấp trên 55 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, nguồn cung căn hộ bình dân hạn chế nên người mua cũng không có nhiều lựa chọn. Lượng tin đăng chung cư bình dân chỉ tăng 6% trong 10 tháng qua so với cùng kỳ năm trước, hoàn toàn lép vế so với mức tăng từ 14 – 17% của phân khúc trung và cao cấp.

Giá chung cư tăng đẩy giá thuê vọt theo

Trong 10 tháng đầu, đối với thị trường cho thuê, mức độ quan tâm tăng mạnh ở tất cả các loại hình bất động sản, đặc biệt là văn phòng cho thuê (tăng 181%) và nhà mặt phố cho thuê (tăng 127%) còn chung cư và cửa hàng tăng lần lượt là 43% và 39% so với cùng kỳ năm trước.

Các chuyên gia cho biết nhu cầu thuê các sản phẩm như chung cư, nhà phố đang gia tăng cùng với giá chung cư tăng cao kéo theo giá thuê cũng tăng trưởng rõ rệt.

Nhiều môi giới bất động sản trong phân khúc thuê chung cư chia sẻ, giá chung cư cho thuê gần đây có xu hướng đi lên, đặc biệt ở các quận gần hoặc ngay trung tâm. Mức tăng phổ biến khoảng 1-3 triệu đồng/căn, tương đương 10-30% so với năm 2021.

Giá chung cư cho thuê tăng do nhu cầu sử dụng tăng mạnh (Ảnh: TN)

Cùng với đó, giá thuê nhà trung bình sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới khi mà xu hướng về nguồn cung gần chỉ được thêm mới ở hai phân khúc trung cấp và cao cấp. Đây cũng là lý do dự báo giá chung cư cho thuê tăng bởi nguồn cung cho thuê cũng tập trung vào hai phân khúc trung cấp và cao cấp.

Theo dữ liệu quý III/2022 của Batdongsan.com.vn, giá chung cư cho thuê tại quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm (Hà Nội) tăng 14-16% so với quý II/2022. Còn tại các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Đông, giá chung cư cho thuê tăng khoảng 8-10% so với quý trước.

Một số chuyên gia nhận định đây là thời điểm thị trường rất khác biệt so với nhiều năm trước, tín dụng đang bị thắt chặt và một số kênh đầu tư trở nên khó khăn. Do đó, nhu cầu đi thuê chung cư đang gia tăng và có thể đây sẽ là một kênh sinh lời giữ vốn an toàn.

Theo TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế nhận định thời điểm này, nhà đầu tư đang hướng dần sang phân khúc cho thuê. Đây là sự lựa chọn hợp lý đối với thị trường bất động sản đang khó khăn chính là cơ hội cho những nhà đầu tư dài hạn.

"Các nhà đầu tư lướt sóng sẽ đổ tiền vào bất động sản khi thị trường đang lên, tranh thủ kiếm lời chớp nhoáng, còn nhà đầu tư có tầm nhìn sẵn sàng chấp nhận chờ 3-5 năm, thậm chí là 10 năm để có thể gặt hái được những trái ngọt, họ nhìn trước ngay từ khi thị trường còn chưa ổn định", ông Hiển cho biết.