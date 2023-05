Giá hạt tiêu sẽ tiếp tục hưởng lợi nhờ nguồn cung hạn chế

Quý II/2023, thị trường hạt tiêu thế giới nhìn chung vẫn đối mặt với khó khăn do nhu cầu tiêu thụ tại các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, EU… chậm. Mặc dù vậy, giá hạt tiêu được dự báo sẽ hưởng lợi nhờ nguồn cung hạn chế...

Giá tiêu hôm nay 10/5: Tăng tiếp 1.000 đồng/kg, xuất khẩu vượt 100.000 tấn

Giá tiêu hôm nay (10/5) ghi nhận tăng các tỉnh trọng điểm trong nước. Ghi nhận cho thấy, thị trường nội địa đang thu mua tiêu trong khoảng 72.000 - 75.000 đồng/kg. Trong đó, hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai lần lượt ghi nhận mức giá tiêu là 72.000 đồng/kg và 72.500 đồng/kg. Tiếp đến là Đắk Lắk và Đắk Nông với chung mức giá tiêu là 73.000 đồng/kg. Tương tự, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu lần lượt ổn định tại mức 74.500 đồng/kg và 75.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.500 USD/tấn với loại 500 g/l, loại 550g/l mức 3.600 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 5.000 USD/tấn.

Như vậy, tại thị trường trong nước, trong vòng nửa tháng qua, đã có 2 đợt tăng giá, đợt 1 từ 25 - 28/4, đợt 2 từ 4 - 7/5. Khoảng cách tăng của đợt 1 trước kỳ nghỉ lễ khoảng 3.000 đồng/kg, đợt 2 cao nhất 5.000 đồng/kg. Lần lượt các mốc 70.000 đồng/kg, 75.000 đồng/kg được thị trường nội địa chinh phục.

Khảo sát cho thấy, giá tiêu đen sau khi tăng mạnh 15% (tương đương với mức tăng 8.000 - 8.500 đồng/kg) trong tháng 2/2023 đã bắt đầu chững lại và chủ yếu đi ngang ở mức 63.000 - 66.000 đồng/kg trong tháng 3/2023. Có thể thấy, mức giá này vẫn thấp hơn 14.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia nhận định, lo ngại nguồn cung suy giảm, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu là nguyên nhân chính của các đợt tăng giá tiêu vừa qua. Trong đó, yếu tố tác động trực tiếp là đợt nắng nóng kéo dài tại các tỉnh trồng tiêu trọng điểm ở Việt Nam.

Với diễn biến như hiện nay, câu hỏi đặt ra là liệu có đợt tăng giá tiêu thứ 3 liên tiếp của thị trường trong nước, đưa mức giá cán mốc 80.000 đồng/kg không? Các ý kiến nhìn nhận hiện thị trường rất khó để đoán định. Dự báo giá tiêu sẽ tiếp tục ổn định trong ngắn hạn nhưng có khả năng tăng trong dài hạn do diện tích tiêu thu hẹp.

Quý I/2023, giá hạt tiêu xuất khẩu biến động theo xu hướng giảm tại Indonesia; trong khi tại Brazil và Việt Nam, giá biến động trong khoảng 50 - 100 USD/tấn; tại Malaysia duy trì ổn định. Bước sang tháng 4/2023, giá hạt tiêu đen và trắng xuất khẩu giảm tại Indonesia, duy trì ổn định tại Brazil và Malaysia, nhưng tăng tại Việt Nam.

Tại Brazil, ngày 28/4/2023, giá hạt tiêu đen xuất khẩu duy trì ổn định ở mức 2.950 USD/tấn so với cuối tháng 3/2023.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, ngày 28/4/2023, giá hạt tiêu đen loại 500g/l và 550g/l xuất khẩu cùng tăng 50 USD/tấn so với cuối tháng 3/2023, lên mức 3.275 USD/tấn và 3.325 USD/tấn. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu tăng 50 USD/tấn so với cuối tháng 3/2023, lên mức 4.830 USD/tấn.

Tại cảng Lampung ASTA của Indonesia, ngày 28/4/2023, giá hạt tiêu đen xuất khẩu giảm 77 USD/tấn so với cuối tháng 3/2023, xuống còn 3.587 USD/tấn. Tại cảng Muntok của Indonesia, giá hạt tiêu trắng xuất khẩu giảm 95 USD/tấn so với cuối tháng 3/2023, xuống còn 6.081 USD/tấn.

Dự báo quý II/2023, thị trường hạt tiêu thế giới nhìn chung vẫn đối mặt với khó khăn do nhu cầu tiêu thụ tại các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, EU… chậm. Mặc dù vậy, giá hạt tiêu được dự báo sẽ hưởng lợi nhờ nguồn cung hạn chế.

Theo báo cáo tháng 4/2023 của Nedspice (Công ty nhập khẩu gia vị trụ sở chỉnh ở Hà Lan), nông dân Indonesia và Brazil đang có xu hướng bỏ cây tiêu, chuyển sang cây trồng có lợi nhuận cao hơn. Năm 2022, xuất khẩu hạt tiêu của Brazil giảm 8% so với năm trước. Sự suy giảm liên tục trong sản xuất hạt tiêu đã dẫn đến giảm mức dự trữ toàn cầu. Khi Việt Nam kết thúc vụ thu hoạch, dự kiến nguồn cung sẽ thiếu hụt vào nửa cuối năm nay.

Quý I/2023, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa có sự biến động, ghi nhận ở mức thấp trong tháng 1/2023, sau đó có xu hướng tăng trở lại trong tháng 2 và tháng 3, duy trì quanh mức bình quân 64.000 – 65.000 đồng/kg. Bước sang tháng 4/2023, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa nhìn chung khá ổn định và có xu hướng tăng thời điểm cuối tháng. Ngày 28/4/2023, giá hạt tiêu đen tăng từ 3.000 – 3.500 đồng/kg (tùy từng khu vực) so với cuối tháng 3/2023, lên mức 67.000 – 69.500 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong quý I/2023 đạt 76,2 nghìn tấn, trị giá 233,45 triệu USD, tăng 41,1% về lượng, nhưng giảm 7,3% về trị giá so với quý IV/2022, so với quý I/2022 tăng 40,3% về lượng và tăng 16,5% về trị giá. Tính đến hết tháng 4/2023, Việt Nam xuất khẩu được 103.018 tấn hồ tiêu. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính của hồ tiêu Việt Nam, 4 tháng đầu năm 2023 xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 35.914 tấn.

Dự báo quý II/2023, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sẽ khả quan nhờ nhu cầu tăng cao từ các thị trường Trung Quốc, Pa-pu-a Niu Ghi-nê, ASEAN, Thổ Nhĩ Kỳ..., bù đắp cho nhu cầu nhập khẩu vẫn trầm lắng của thị trường Hoa Kỳ và EU.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Về khu vực xuất khẩu: Quý I/2023 so với quý IV/2022 và so với quý I/2022, trị giá xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang khu vực châu Á, châu Đại Dương và châu Phi tăng mạnh, nhưng xuất khẩu sang châu Mỹ và châu Âu giảm. Đáng chú ý, xuất khẩu hạt tiêu sang châu Đại Dương tăng trưởng tới 3 con số, song trị giá xuất khẩu ở mức thấp, chưa tác động nhiều đến tổng xuất khẩu chung.

Về cơ cấu thị trường: Quý I/2023 so với quý IV/2022, trị giá xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang hầu hết các thị trường chủ lực tăng, ngoại trừ Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan. So với quý I/2022, trị giá xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường xuất khẩu truyền thống giảm, ngoại trừ Trung Quốc. Đáng chú ý, trong quý I/2023, tốc độ xuất khẩu hạt tiêu sang Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 3 con số so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái.

Cơ cấu chủng loại: Quý I/2023 so với quý IV/2022, trị giá xuất khẩu hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xay tăng, trong khi đó, xuất khẩu hạt tiêu đen xay và hạt tiêu trắng giảm; So với quý I/2022, trị giá xuất khẩu hạt tiêu đen tăng; ngược lại, xuất khẩu hạt tiêu đen xay, hạt tiêu trắng và hạt tiêu trắng xay giảm.