Giá heo trong nước hạ nhiệt, heo Thái Lan thất thủ

Nhiều siêu thị giảm giá thịt heoĐể chia sẻ áp lực chi tiêu với người tiêu dùng, trong suốt tháng 8, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food trên cả nước đồng loạt giảm giá các nhu yếu phẩm thiết yếu. Đáng chú ý, trong đợt giảm giá lần thứ nhất từ nay đến ngày 19-8, các siêu thị giảm giá cho bốn nhóm hàng chính gồm thịt, cá, dầu ăn, mì gói và các loại gia vị.Đặc biệt vào ba ngày cuối tuần trong suốt tháng 8, mặt hàng thịt heo và thịt bò được giảm giá liên tục 10%-20% gồm sườn non, ba rọi, cốt lết, nạc dăm; nạc đùi, đùi bít tết bò Úc… Nhóm cá có cá lóc đen làm sạch, cá lóc tẩm ướp sẵn, cá bóp, cá điêu hồng… đều giảm giá 15%. Song song đó, các loại rau, củ, quả giảm giá trung bình 20%.Tập đoàn Central Retail Việt Nam cũng cho hay từ nay đến hết ngày 31-8, hệ thống siêu thị GO! Big C trên toàn quốc bán thịt heo không lợi nhuận (không gồm sản phẩm Meat Deli đang bán ở Big C). Ví dụ tại Big C Nguyễn Thị Thập (quận 7, TP.HCM), giá thịt nạc dăm giảm còn 164.500 đồng/kg, thịt ba rọi 179.000 đồng/kg, thịt nạc xay 152.000 đồng/kg.T.UYÊN