Giá lợn hơi sẽ giảm do... nắng nóng

Giá lợn hơi dự báo sẽ dao động quanh mức 60.000 đồng/kg, do bất lợi của thời tiết, nhu cầu tiêu dùng mặt hàng thịt lợn giảm do nắng nóng. Ngoài ra, dịch Covid-19 đã thay đổi thói quen của người tiêu dùng, họ vẫn hạn chế với các hoạt động ăn uống ngoài gia đình nên lượng tiêu thụ thịt vẫn khó tăng nhanh.

Giá lợn hơi được dự báo tiếp tục giảm nhẹ trong tuần này, trong bối cảnh Bộ NN&PTNT vừa công bố thông tin Việt Nam đã sản xuất được vaccine phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 5/6, giá lợn hơi dao động trong khoảng 54.000 - 58.000 đồng/kg trên cả 3 miền. Trong đó, miền Bắc ghi nhận có mức giá dao động từ 56.000 - 57.000 đồng/kg. Tuần qua, giá lợn hơi tại miền Bắc giảm nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng, ghi nhận tại các tỉnh thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Bắc Giang.

Tại miền Trung và Tây nguyên, giá lợn hơi tuần qua điều chỉnh không quá 2.000 đồng/kg tại nhiều nơi. Cụ thể, heo tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình và Lâm Đồng giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, thu mua giá thấp nhất khu vực là 55.000 đồng/kg. Tại miền Trung và Tây nguyên dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại miền Nam, đà giảm ghi nhận tại nhiều tỉnh thành: Tây Ninh, Vũng Tàu, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu... Mức giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa giá chung toàn miền hôm nay dao động trong khoảng 55.000 - 58.000 đồng/kg.

Các dự báo cho thấy, giá lợn hơi đang có xu hướng giảm nhẹ do cung thừa, cầu yếu.

Nguồn: Trung tâm Công nghiệp và Thương mại tổng hợp

Trước đó, trong tháng 5/2022, giá lợn hơi tại các vùng trên cả nước tăng nhẹ do nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm từ thịt tăng trở lại nhờ các hoạt động du lịch, văn hóa và lễ hội, các nhà hàng, nhà ăn tại trường học và nhà máy mở cửa trở lại.

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi tính chung tháng 5 dao động từ 56.000-58.000 đồng/kg. Tại khu vực miền Trung và khu vực Tây Nguyên giá dao động từ 54.000-57.000 đồng/kg. Tại khu vực miền Nam giá lợn hơi dao động từ 54.000-60.000 đồng/kg.

Giá tăng hồi tháng 5 do nhu cầu được cải thiện, trong khi nguồn cung bị ảnh hưởng bởi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Trong khi đó, tại một số tỉnh, thành phố ở miền Nam có dịch tả lợn châu Phi khiến việc chăn nuôi của người dân gặp khó khăn.

Trong tháng 5/2022, đàn lợn và gia cầm cả nước phát triển ổn định, dịch bệnh lớn không xảy ra, nhưng tình hình chăn nuôi vẫn gặp khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng. Tổng đàn lợn của cả nước đến cuối tháng 5/2022 ước tính tăng 5,7% so với năm 2021; tổng số trâu của cả nước giảm 1,5%; tổng số bò tăng 1,6%; đàn gia cầm tăng khoảng 1,9% so với cùng kỳ năm 2021.